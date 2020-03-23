专家解析：淋巴瘤的这些误区，你信了吗？

近年来，淋巴瘤一词越来越多地出现在大众的视线中。数据显示，我国淋巴瘤的发病率约为6.68/10万，且仍逐年升高。淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，它是分类最复杂的肿瘤之一，让很多人闻之色变，认为是不可治愈的。但实际上它是目前控制率、治愈率最高的肿瘤之一。关于淋巴瘤，还有许多不被大家知晓的误区。

2020年3月23日（周一）15:00-16:00，“人民好医生”客户端邀请到中山大学附属肿瘤医院淋巴瘤首席专家，中华医学会肿瘤分会候任主任委员林桐榆教授，来与我们共同交流一下淋巴瘤的相关问题。

专家介绍：

林桐榆，中山大学附属肿瘤医院淋巴瘤首席专家。中华医学会肿瘤学分会候任主任委员、中华医学会肿瘤学分会淋巴瘤学组组长，中国抗癌协会化疗专业委员会常委、CSCO中国淋巴瘤联盟副主席、CSCO黑色素瘤专家委员会副主任委员、CSCO执行委员会常委、中国抗肿瘤药物安全管理专家委员会副主任委员、中国老年肿瘤专业委员会副主任委员、中国南方肿瘤临床研究协会(CSWOG)理事长、广东省医学会肿瘤学分会主任委员、广东省抗癌协会化疗专业委员会淋巴瘤专业委员会名誉主任委员

擅长：对肿瘤的内科治疗包括化疗、内分泌治疗和生物治疗等方面有较丰富的经验

淋巴瘤是“压力病”：高压人群容易患淋巴瘤

淋巴瘤是免疫系统的肿瘤，它的发生和压力有密切关系。中青年人群面临的压力生活普遍较大，免疫功更容易受到影响，给淋巴瘤有了“可乘之机”。一些中学生甚至因为升学考试有巨大压力，生活不规律，缺乏锻炼，免疫功能受到影响，也是淋巴瘤的高危人群。而退休的中老年人同样也是淋巴瘤高危群体，很多中老年人因为退休后生活节奏改变，有些人因为退休后无所事事，心态发生改变，导致压力增加，也很容易换上淋巴瘤。

淋巴瘤的治疗方案因人而异

淋巴瘤的治疗应该从患者自身情况出发，因人而异。需要考虑患者有没有慢性病、先化疗还是先手术、患者经济情况能否承受治疗方案等等。靶向治疗作为淋巴瘤治疗的新方法，是在化疗基础上进行的，不能过度依赖。淋巴瘤的治疗要“量体裁衣”，讲究个体化治疗，不同病人可采取不同的治疗方案。

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