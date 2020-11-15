学校食堂每天通风换气不少于3次

■本市发布《学校食堂疫情防控指引》，要求从业人员保持良好的个人卫生，消毒湿巾和免洗手消毒液不能代替标准洗手程序

近期，本市已进入秋冬季呼吸道传染病和诺如病毒感染的急性胃肠炎疫情高发季节，常在学校、幼儿园等人员密集场所引起聚集性疫情。昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火发布了《学校食堂疫情防控指引》。

根据《指引》，学校食堂要落实健康监测制度，每日对人员上岗前的健康状况进行检查，做到日报告、零报告。当从业人员出现腹泻、呕吐、腹痛、发热、咳嗽、咽痛等不适症状时，应立即暂停其工作，并及时就医，病愈后方可重新上岗。同时做好因病缺勤、病因追踪、病愈返岗复工的登记报告。诺如病毒检测阳性的从业人员，便检连续2天阴性后方可恢复工作。

《指引》要求从业人员保持良好的个人卫生，尤其是手部卫生。消毒湿巾和免洗手消毒液不能代替标准洗手程序。接触直接入口食品时、分餐及售卖过程中均应使用经消毒的专用工具并佩戴手套和口罩。

此外，学校应建立食堂环境清洁消毒制度，每天对食堂通风换气不少于3次，每次不少于30分钟。拖布和抹布等卫生用具应专区专用、专物专用，避免交叉污染。及时清理餐桌和地面废弃物并清洁餐桌，餐厨垃圾应定点存放，及时清运，并对存放场所进行清洁消毒。如发生诺如病毒感染，应立即开展消毒工作。学校食堂应合理安排就餐人员错时、错峰有序就餐，同向就餐，与他人保持1米以上安全距离。（记者 孙乐琪 贾晓宏）