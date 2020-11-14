尹烨：肿瘤防治，科普先行

肿瘤防治，科普先行。11月12日-15日，由中国抗癌协会主办，中山大学肿瘤防治中心、广东省抗癌协会承办，国际抗癌联盟、中国整合医学发展战略研究院协办的2020中国肿瘤学大会（CCO）在广州召开。

13日上午，以“绝处逢生”为主题的中国肿瘤学科普大会正式开启，中国抗癌协会理事长、中国工程院樊代明院士，华大基因CEO尹烨博士，《人间世》导演秦博，抗癌斗士李云玲女士作为演讲嘉宾出席，分别从医者、科技、人文、患者四个角度，展开一场关于肿瘤的多元深度对话。

会上，华大基因CEO尹烨作题为《防大于治 意在术先——癌症将不再是众病之王》的主题演讲。就目前国内癌症高发的情况，从癌症高发的原因、人类抗癌的历程，以及如何提高防癌意识等方面，作了深入浅出、通俗易懂的讲解。

尹烨说：“近年来，恶性肿瘤已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一。根据2019年1月国家癌症中心发布的最新数据显示，恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91％，且近十几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势，每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿，防控形势严峻。”

对此，尹烨给出几项建议：改善行为方式；均衡饮食和营养、适宜体力活动、控制体重；接种疫苗；筛查、早期诊断、预防性治疗、管理中高等遗传风险人群、控制致癌物质的暴露；癌症的分子靶向治疗和免疫治疗。

研究发现，约有5%-10%的肿瘤与遗传相关，如卵巢癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等明确与遗传密切相关的肿瘤有二十多种。针对遗传高风险人群（肿瘤患者及其家属），可采用积极的预防和干预措施，降低肿瘤复发或者发病风险。

尹烨表示，人类在对付肿瘤的过程，创造了无数的奇迹。从小分子靶向药物到抗体药物，从免疫治疗到质子重离子治疗，人类对付肿瘤的手段层出不穷、日新月异。目前，甲状腺癌、乳腺癌、前列腺癌、皮肤黑色素瘤、睾丸癌的五年生存率都超过了90%，甚至接近99%。

没有突然发生的肿瘤，只有突然发现的肿瘤。尹烨强调，提高防癌意识，比普及精准治疗更重要。他呼吁，希望我们能养成良好的行为习惯，尤其树立起大部分肿瘤都可以预防的意识和信心。