轻度脂肪肝 也会增加早亡

非酒精性脂肪肝通常由肥胖引起，是欧美国家慢性肝病最常见病因，影响到欧美25%成年人的健康。美国马萨诸塞州总医院研究员和瑞典卡罗林斯卡医学院研究人员利用瑞典全国人口登记数据，将10568名确诊脂肪肝患者与普通人群（对照组）展开对比分析。结果发现，只要患有脂肪肝，无论处于疾病哪个阶段，死亡风险都会增大，即使是轻度脂肪肝也不例外。结果刊登在美国《肠道》杂志上。

脂肪肝死亡率升高主要原因是肝癌之外的癌症和肝硬化。相比较，心血管疾病死亡或肝癌死亡风险更小。研究人员还发现，脂肪肝患者全因死亡率比对照组高出93%，不过这一数字变化会因为病情严重程度而不同。从最轻微的脂肪肝（单纯性脂肪变性），到非纤维化脂肪性肝炎、到非肝硬化性肝纤维化，再到伴有肝硬化的严重非酒精性脂肪肝，死亡风险呈梯级递增。

新研究是第一项包含详细肝脏组织学数据的全国性队列研究，进一步证实了非酒精性脂肪肝会增加患者全因死亡风险。研究结果有助于针对性研发降低脂肪肝患者死亡风险的干预措施。▲ （林 烽）