挣得少，心血管病增加

近日，《美国医学会杂志》刊登一项新研究称，工资水平也会影响身体健康——挣得少了，患心血管疾病的风险或可增加一成以上。

美国哈佛大学医学院附属布莱根妇女医院的研究人员对9000名参试者进行了平均为期17年的追踪研究。他们发现，研究期内薪水上涨50%以上者，患心血管疾病的可能性下降了近15%，而那些薪水减半的人，患病风险则增加了17%。

研究领导者、哈佛医学院公共卫生学院研究员斯蒂芬·王表示，工资下降导致心血管问题的原因比较复杂，包括焦虑情绪、没条件健身、垃圾食品摄入量增加等。该研究的主要意义在于，医生在心脏病筛查过程中应更加关注患者的财务状况，而财务状况变差的民众，也更应注重身体锻炼和饮食健康。（水 欣）