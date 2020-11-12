《中国痔病诊疗指南（2020）》发布

11月7日，在中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会学术会议，暨广东省中西医结合学会大肠肛门病专业委员会学会会议期间，由中山大学附属第六医院中西医结合肛肠外科主任、盆底中心主任任东林教授领衔、来自全国的二十余位肛肠科专家参与编撰的《中国痔病诊疗指南（2020）》正式出炉。

会上介绍，近年来，随着疾病认知和诊疗手段的快速发展，口服药物等治疗方式的广泛使用，提升痔疮疾病治疗效果、大大缓解症状、减少复发，我国急需对痔病相关的诊疗指南进行更新，以更好的指导和规范痔病的诊疗。为此，由中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会指导，任东林教授组织全国二十余名专家经过多次讨论，对指南进行更新，将痔病的诊断、治疗、预后标准纳入新版《中国痔病诊疗指南（2020）》中，对指导专业医生临床工作和患者规范诊疗提供了新参考。