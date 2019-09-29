如果您由于痔疮病情较重，要接受手术治疗，那您最担心的两个问题一定是：痔疮手术做完了是不是特别疼啊？会不会影响肛门功能呢？

痔疮手术疼痛的问题，一直是患者恐惧接受手术的主要原因。实际上由于外科技术的发展，除了一些即将被淘汰的大损伤手术方式，目前临床常用的手术方式创面都很微小，并不会特别痛苦，是绝大部分患者都能接受的疼痛程度。加上目前手术中及手术后的口服、肌肉注射、静脉滴注、止疼泵等多维度镇痛手段在临床上的成熟运用，痔疮手术后疼痛的问题已经能被很好地控制了。

痔疮手术一般是不会影响肛门功能的，一名合格的肛肠科医生，首先要做到的就是尽可能完整地保护肛门功能。一些重度痔手术后可能会出现一些坠胀、肛门溢液的表现，但随着时间的推移也可以缓解和代偿。但是在这里要提醒广大患者，一定要去正规医疗机构的肛肠科就诊。由于诸多医疗机构水平良莠不齐，患者在选择时应当谨慎，否则一个小小的痔疮手术也可能留下终身难以解决的肛门功能异常。一些打着“不住院、无痛苦、做完就走、永不复发”旗号的小诊所，往往属于夸大和虚假宣传，患者最好不要轻易相信。