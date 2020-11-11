胡成平谈III期肺癌患者长期随访管理与检测

癌症患者的随访管理和检测与患者的预后密不可分，对于III期非小细胞肺癌患者的长期随访管理和检测需要遵循什么样的原则、注意哪些地方？近日，中南大学湘雅医院肺癌中心主任胡成平进行了详细解读。此外，她还就患者确诊肺癌后的戒烟必要性进行了分析。

胡成平解释说，对于Ⅲ期患者的随访管理，以及后期的一些自我评估的项目，目前临床上大致是按照时间和所做的检测手段来决定的。针对Ⅲ期非小细胞肺癌患者的随访管理，要分成几种情况。第一种情况，如果是III A期接受了手术的患者，在术后的两年时间里，术后第1个月要进行一次评估，此后就每三个月做一次评估。术后3到5年这段时间可以6个月做一次评估，超过5年基本上是每年做一次评估。每一次评估都需要做增强的CT，并根据患者的具体情况补充选择不同的检测方法和检测内容。

胡成平说，针对Ⅲ B期和Ⅲ A期没有做手术的患者，要具体看都做了哪些治疗，不同的治疗方法随访和关注的点是不一样的。总的来说，基本上是遵循做完治疗后的前3年，每3-6个月做一次评估，4到5年之间每6个月做一次评估，5年以后是一年做一次评估。同样，在评估的时候都要做胸部增强的CT，这是最基本的检测。随访的地方取决于治疗的地方，原则上建议患者在哪个医院做的手术，就回到哪个医院进行随访，这样比较完整。但在我国，有很多来自基层的患者，有一些检查在基层也是可以进行的，所以可以和治疗的医院的医生沟通好，共享部分检查项目的结果。另外，基层医院最好是有肿瘤科和相关的医生，不然随访过程中可能就不知道应该提醒患者注意什么事项。所以，每一个患者和患者家属，都要清楚随访的医院、医生和条件，根据这些来决定随访的方案。

胡成平称，在医生进行随访工作时，患者也会有一些自己的想法。比如，患者在做检查的时候他会问到底是做一个增强CT好，还是做一个全身的PET-CT好。这时医生就需要注意，无论是选择胸部的增强CT还是选择PET-CT，都是根据具体的情况和想了解患者的哪些问题来选择的，不能随便决定。可以和患者和患者家属沟通。

胡成平指出，有部分抽烟的肺癌患者认为，反正自己已经得了肺癌了，现在是否戒烟都无所谓了。这种观点是不科学的。有研究显示，在进行治疗的肺癌患者中，对比没有戒烟的一组和戒烟的一组，其五年生存率是很不一样的。从随访数据中可以看出，戒烟对肺癌治疗和延长生存期是有帮助的。所以对每一个吸烟的患者来说，在戒烟的情况下进行同样的治疗，能够有更高的生存质量和更长的生存期。