心脏不好，运动从下肢开始

湖南中医药大学第一附属医院心血管内科主治医师 袁 华

国内外研究证实，心脏康复运动可增加心脏病患者的冠脉侧支循环，促进侧支血管生长，提高心肌供氧能力和心脏功能水平，降低血脂和血液黏稠度，从而提高患者的生活质量。

需要强调的是，心脏病患者运动应自下而上，即先从下肢运动开始，再过渡到上肢运动。因为进行上肢运动时，血液回流到心脏较容易，仅需要心脏搏动和胸腔吸气运动，产生负压吸引即可。因此，一旦上肢运动过度，就容易导致大量血液回流至心脏，增加心脏耗氧量，进而增加心血管事件的发生几率。下肢运动则不然，一方面由于重力作用，另一方面因为脚部血液返回心脏的路程较长，再加上回流过程中有腹压的阻力，所以脚部血液需要有足够的压力才能顺利返回，相较于上肢运动来说，单次动作回流至心脏的血液就会较少。所以，进行下肢运动诱发心血管事件的几率更低，相对来说更安全。

体力较弱且处于恢复期的心脏病患者，推荐以耐力性有氧运动为主，步行就是不错的选择。患者可自由步行或在活动平板上步行，速度以80~100米/分钟为宜，目标距离可逐渐增至2000~3000米。还可做走、跑交替运动，步行1分钟与慢跑半分钟交替进行20次，总时间30分钟，走路速度以50米/分钟为宜，跑步速度应控制在100米/分钟以内。出院后或体质较好的心脏病患者，除上述运动外，还可进行以下项目：1.下蹲起立。扶墙（或其他物体）下蹲，然后起立，每组10次，共3组。2.仰卧收腿。取仰卧位，双手放在体侧，屈膝向胸腹部收腿、伸腿，每组10次，共3组。

做上述下肢运动时，心率应控制在180-年龄（岁）以内，60岁以上或体质较弱的中老年人，应保持在170-年龄（岁）以内。每次运动应持续30~60分钟，其中包括10~15分钟的热身活动，以及5~10分钟的整理活动（主要以慢走为主），真正的锻炼时间为20~30分钟，至少要达到15分钟，每周运动3~4次。半个月到1个月后，可逐渐增加上下肢配合运动，比如太极拳、保健操等。

而且，运动应在医生指导下开展，特别是急性期病情较重者，以免出现意外；一旦运动过程中出现不适，要立即停止，必要时马上就医；运动量应循序渐进，从低强度开始，效果一般至少需要6周才能显现，一旦停止，效果会逐渐消失；1~2个月后，要到医院复查，并重新评定锻炼效果，以便医生及时对运动处方进行改进。▲