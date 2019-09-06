随着年龄增长，老人会发生各种生理改变，增加跌倒的可能。为了解自己的身体状况，做好跌倒的预防工作，老年朋友可以进行下面几种测试。不过需注意，以下测试均需在有人陪伴与保护的情况下完成，以确保安全。

5次起坐测试。该项测试可反映老人的下肢肌肉力量和关节活动度。方法：老人坐在约43厘米高的无扶手椅子上，双脚着地，背部不要靠在椅背上，双手交叉于胸前，以力所能及的速度完成5次连续的起立和坐下动作，同时记录时间。如果老人10秒钟内能完成5次起坐，说明下肢力量和关节活动度较好，但如果有困难或无法完成，提示老人跌倒的风险增加。

全足站立测试。平衡功能下降无疑是导致跌倒的重要因素，老人可借助全足站立测试评估自身的平衡功能。方法：双脚前后站立，保持在一条直线上，一只脚的足跟与另一只脚的足尖相连，在无人搀扶的情况下保持双脚站立姿势10秒钟。如果老人无法完成，说明其平衡功能较差，跌倒风险较高。

起立—行走测试。这个测试可以综合评价老人的下肢肌力、平衡力及步态。方法：测试前老人坐在椅子上，计时开始后从椅子上站起来行走3米距离，转身走回原处，并坐在椅子上，这个过程中可使用拐杖等辅助器具，但旁人不能搀扶。如果老人不能在12秒内完成起身、行走、转身、走回原处、坐下的整个过程，则提醒跌倒的风险较高。