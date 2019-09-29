孕期做套操防静脉血栓

中国医科大学航空总医院普外科主任医师 任师颜 □产科主治医师 黄 金

34岁的肖女士怀孕9周，因为先兆流产，医生嘱咐她要卧床休息，于是她被家人像大熊猫一样保护起来。躺了几天后，肖女士发现自己的腿肿了，还有呼吸不顺畅的感觉。到医院一查，原来是得了深静脉血栓，怀疑肺栓塞，要住院进一步治疗，否则大人和胎儿都有危险，这可把一家人吓坏了。

深静脉血栓指深静脉管腔内血液异常凝结，造成管腔阻塞，导致静脉血液回流障碍，引起相应临床症状。该病多发生于下肢，高龄孕产妇是高危人群。深静脉血栓形成的早期极易脱落，如果随体循环进入肺动脉，还会引起肺动脉栓塞，危及生命。

该病容易找上孕产妇，是由于女性孕期子宫增大，压迫下腔静脉，使血液回流量减少，淤滞于下肢、盆腔。加上孕期活动少，导致静脉血流缓慢，增加了发生深静脉血栓的风险。另外，孕期雌激素水平升高，致使肝脏合成相关凝血因子增多，血液处于生理性高凝状态，导致血液浓缩、血黏度增加，特别容易产生血栓。

若孕妈妈有下肢肿胀、发红、一侧肢体胀痛或步行困难，有紧张牵拉感或局部疼痛，要引起重视。不过，这些症状可能与妊娠期生理不适混淆，产检时可关注超声、D-二聚体、凝血等检查化验指标，发现异常及时与主治医生沟通。

建议女性不要因为怀孕就长期卧床或不爱动，即便需要卧床也应增加下肢运动。同时，孕妇可在家做操预防血栓。第一节：踝泵运动（分为屈伸和绕环两组动作）。屈伸运动：躺或坐在床上，下肢伸展，大腿放松，缓缓勾起脚尖，至最大限度时保持10秒，然后脚尖缓缓朝下，至最大限度时保持10秒，放松稍作休息后重复这组动作。绕环运动：躺或坐在床上，下肢伸展，大腿放松，双足背伸、趾屈，以踝关节为中心，由内向外旋转，再由外向内旋转。第二节：屈膝伸腿运动。取卧位或坐位，下肢伸展，左脚脚跟沿床面向上屈膝，然后放平，换另外一侧做该动作。第三节：直腿抬高运动。取卧位，左腿抬起，不要屈膝，与床呈45~60度角，保持几秒后缓缓放下，右腿交替做该动作，每天30~50次。第四节：膝关节屈伸运动。取卧位，双腿微微抬起，就像骑自行车一样屈伸下肢，以不感到疲劳为度，如有不适马上停止。