提高创新药品可及性 提升慢性呼吸疾病管理水平

“葛兰素史克在呼吸治疗领域不仅积极投入创新药物研发，还致力于提高患者对创新药品的可及性，帮助更多中国患者尽快获益于先进的治疗方案。”

11月7日，由葛兰素史克（以下简称“GSK”）举办的“GSK在慢性呼吸系统疾病的传承与使命”发布会在第三届中国国际进口博览会上进行。GSK副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣在发布会上分享了GSK在中国慢性呼吸疾病领域的一系列创新举措，并强调GSK将持续支持中国慢病呼吸公共医疗事业，助力提升中国慢病呼吸疾病管理整体水平。

齐欣表示，在第三届中国国际进口博览会上，GSK展示了多个疾病领域的预防和治疗解决方案，以及数字化创新手段。

“用于治疗慢阻肺的三联疗法是GSK申报参与2020年国家医保谈判的主要产品之一。中国慢阻肺患者人数多、分布广，扩大药物可及性非常重要。”齐欣介绍，当前GSK还在进行该产品哮喘适应症的临床研究和申报。

对于GSK下一步的市场发力，齐欣表示，GSK在呼吸、疫苗、艾滋病等领域都有一系列的产品研发项目。同时，GSK目前也有很多肿瘤产品在进行一期、二期的研究，未来三到五年也会进入免疫肿瘤领域，上市一系列肿瘤治疗产品。

“对于基层医疗诊断水平的提高，GSK也在配合学术机构去做基层医生的诊疗培训，也希望能把药品带到基层，让广大患者受益。对于疫情期间互联网医疗出现的机遇，我们也会调整商业布局，考虑如何让产品进入新的互联网渠道，如何通过互联网进行诊疗和培训。”齐欣介绍。

发布会上，上海复旦大学附属中山医院呼吸科与危重医学科主任宋元林讲解了当前我国慢阻肺与哮喘等慢性呼吸系统疾病现状。他指出，近年来，我国慢阻肺患病率显著增高，但由于大众对慢阻肺的防治意识相对薄弱，对于慢性支气管炎和慢阻肺的认识存在一定误区，且对于肺功能检查缺乏重视，导致目前我国慢阻肺诊断率不到10%，严重威胁国民健康。

“当前我国慢阻肺整体患病人数比较庞大，社会经济负担、个人及家庭负担相对沉重。此外，疾病知晓率、诊断率低等都是慢阻肺防治亟需解决的问题。”宋元林表示，在就诊过程中，很多慢阻肺病人在初诊时就有咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状，而且这些症状较重，容易急性发作。“加强疾病科普与诊疗规范，早预防、早筛查、早治疗是防控慢阻肺的关键。”

对于慢阻肺的治疗，宋元林介绍，要跟据患者肺功能损害情况评估选择合适的药物。全程规范化、规律性用药治疗，对于患者维持良好肺功能状态，减少急性发作有非常重要的意义。“慢阻肺治疗需要长期、全程管理，医务人员要做好患者随访与病情评估，控制疾病发展。另外还要教会患者如何正确用药，正确使用吸入性药物装置。”

据GSK医学合作与临床研究管理负责人段晓华介绍，2017年11月，“‘幸福呼吸’中国慢阻肺分级诊疗规范化推广项目”启动，旨在更好地推动国家慢阻肺分级诊疗政策的落地实施，充分发挥专科医联体和远程医疗的作用，服务公众健康。GSK提供帮助支持，针对基层开展诊疗培训，目前已标准化管理2.6万名患者。

“肺功能检查并不是一学就会，需要反复多次的培训，医生掌握之后，可以确定哪些病人是慢阻肺，之后就纳入到系统里面做标准管理。而且还有专门的质控团队，会对病例、用药等进行抽查，确保培训效果。”段晓华表示。