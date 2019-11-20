 “幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗项目2019年总结会在京举办

11月20日，“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗项目（以下简称“幸福呼吸”项目）2019年总结会在北京召开。大会总结了“幸福呼吸”项目执行两年来的成果，并展望下一阶段的行动计划。

“幸福呼吸”项目于2017年11月正式启动，由国家卫生健康委员会医政医管局和基层司指导，中国健康促进与教育协会、国家呼吸临床研究中心·中日医院呼吸专科医联体主办，中国医师协会呼吸医师分会协办，GSK提供支持，旨在推进呼吸专科医联体的建设和发展，促进慢阻肺分级诊疗在试点地区各级医疗单位的全面覆盖。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士表示：“我国慢阻肺管理仍面临诸多挑战，亟需政府、卫生界及公众提高对疾病防控的重视，尽早采取综合性防控策略，以降低慢阻肺对人群健康的影响。‘幸福呼吸’项目自开展以来，在加强呼吸专科医联体建设、提升慢阻肺规范化治疗和普及疾病知识等方面发挥积极作用，为提升慢阻肺分级诊疗和长期管理水平提供借鉴。”

作为项目主办方之一，中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长黄泽民先生高度指出：“在项目各参与方的共同努力下，‘幸福呼吸’二期项目已经圆满完成目标。未来我们将继续扩大项目范围，进一步普及慢阻肺疾病知识，提升各级卫生机构的慢阻肺规范诊疗与长期管理水平，助力健康中国2030建设。”

“幸福呼吸”项目二期新增了11个试点地区，包括宁夏银川、山西大同、湖南湘潭、湖南怀化、内蒙古呼伦贝尔、黑龙江大庆、吉林通化、辽宁锦州、天津和平区、安徽黄山、浙江湖州。据悉，2020年“幸福呼吸”项目计划在全国新增10个试点地区，覆盖人口数量将超过1.36亿。

GSK中国医学事务负责人、副总裁贺李镜博士表示：“未来，GSK将一如既往地与社会各界通力合作，在资金、人力、技术、数据分析调研以及疾病科普宣传等方面，为项目提供全方位支持，以持续支持国家慢阻肺分级诊疗政策的落地实施，践行我们‘立足中国，携手中国，服务中国’的长期承诺，帮助更多患者轻松呼吸。”