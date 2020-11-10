徐瑞华：科学预防消化道肿瘤 积极配合规范治疗

《健康中国2030规划纲要》明确提出，到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。这一目标的实现，与日常对身体的健康管理和对疾病的预防息息相关。在中国肿瘤学大会举行之际，中国抗癌协会副理事长、中山大学肿瘤医院院长徐瑞华教授做客人民好医生栏目，对肿瘤的防治进行科普和解读。

胃癌：防微杜渐，培养健康生活方式

徐瑞华表示，在我国，相比其他的常见肿瘤，胃癌的凶险程度更高，其发病率和死亡率分别位于所有恶性肿瘤的第二位和第三位。早期胃癌5年生存率为90%，进展期胃癌5年生存率不到30%。“然而，在我国超过70%的患者在诊断时已经是进展期。因此胃癌的早期筛查和早期诊断非常重要，特别是胃癌的高风险人群，最好定期进行胃癌的筛查，确保及时查出隐患。”

胃癌高风险人群一般是指年龄≥40岁、且符合下列五点任一点的人士：胃癌高发地区人群；幽门螺杆菌感染者；既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病者；胃癌患者的一级亲属；存在胃癌其他风险因素，如摄入高盐、腌制食物，吸烟、重度饮酒等。

胃癌的发生是多种因素长期综合作用的结果，徐瑞华认为胃癌高风险人群应采取健康管理措施，尽量降低胃癌发病风险。他建议，要培养健康的生活方式，加强运动、减少肥胖，并养成健康的饮食习惯，如规律进餐；多食蔬菜水果，增加维生素和膳食纤维的摄入；控制饮食低盐低脂；不饮烈性酒，不吸烟等。同时，保持开朗的精神和乐观的情绪。如患有慢性胃病，务必要及时治疗。此外，对于已确诊胃癌的患者，亦应培养健康的生活方式，以降低胃癌术后复发或病情恶化的风险。

结直肠癌：早诊早治，接受科学规范治疗

结直肠癌属于第三大常见肿瘤，因而也不容小觑。徐瑞华表示，据2019年公布的癌症统计数据显示，我国结直肠癌的发病率为每10万人38.8例，死亡率为每10万人13.9例，严重威胁人民的健康和生命。

考虑到中国的结直肠癌患者年龄比国外患者年龄平均年轻15岁左右，徐瑞华建议，年龄介于40—75岁的一般人群，可以开始第一次的结直肠癌筛查，主要通过问卷调查和粪便潜血试验。粪便潜血试验应每年进行一次，如果连续3年检测正常，以后可每2—3年做1次检查。对于高危人群而言，则需接受结肠镜的筛查。如结肠镜发现息肉要及时切除，然后每年复查结肠镜直至恢复正常，而后改为每年进行一次粪便潜血试验，结肠镜筛查可降低至每3—5年复查1次。

徐瑞华列举了结直肠癌的典型症状，如出现大便带血、排便习惯改变、腹部包块、消瘦等，出现这些症状须及时到正规医院就诊。“科学规范治疗非常重要，即使确诊了结直肠癌，通过科学规范的多学科综合治疗，也可以有效延长生存期，改善生活质量。”此外，无论是结直肠癌患者还是潜在人群，徐瑞华建议都要改变不良的生活习惯，培养合理的饮食结构，避免高脂肪、高热量、低纤维食物的摄入。徐瑞华特别提醒红烧肉爱好者，一定要管住嘴。

徐瑞华院长为病人科普肿瘤知识

医疗健康知识的普及是推进健康中国战略的重要环节，徐瑞华表示，希望大力推广消化道肿瘤防治的科普工作，让普通大众能够更多了解消化道肿预防和筛查的知识；同时帮助消化道肿患者理性对待疾病，积极配合科学规范的治疗，树立起战胜病魔的信心，为提高消化道肿瘤的防治水平创造良好的社会氛围。