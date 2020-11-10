2020年中国肿瘤学大会：普及肿瘤防治知识 聚焦前沿学术交流

11月12—15日，由中国抗癌协会主办，中山大学肿瘤防治中心和广东省抗癌协会承办的2020年中国肿瘤学大会（CCO）将于广州举行。本次大会以“肿瘤防治，赢在整合”为主题，汇集院士、专家、学者，共同围绕肿瘤领域的最新观点、进展和未来趋势，进行深度探讨。在大会举行之际，人民健康对本次大会的执行主席，中国抗癌协会副理事长、中山大学肿瘤防治中心院长徐瑞华教授进行采访，邀请他就会议的概况和亮点进行简要介绍。

入基层 强科普

徐瑞华表示，肿瘤科普活动作为本届中国肿瘤学大会的重要组成部分，从内容到形式都将进行一系列创新。10月16日，2020CCO万人科普下基层活动在广州正式启动，由广东省抗癌协会各专业委员会、青年委员会专家，中山大学肿瘤防治中心的中青年专家，以及广东省癌症康复者协会选派的康复者代表共100余人，组成了8支科普宣传队伍，在广东省内开展了为期一周，共计53场的巡回科普、义诊活动，把肿瘤防治的知识和理念带给基层医院、社区和大型企事业单位的人民群众，获得了良好的社会反响。同时，大会还依托泛中南地区肿瘤专科联盟和中国抗癌协会青年理事会、科普专委会，在全国19个省份结合当地肿瘤防治的特点，举办了48场的肿瘤科普讲座和防癌义诊活动，同为科普大会助力。

大会还组织录制了全病种、多维度的肿瘤科普宣传视频和网课，通过权威媒体和多种媒介，尤其是充分利用短视频、微信公众号等新媒体形式进行全方位、裂变式的传播，比传统手段显著提升了宣传的速度和广度。“通过线上线下相结合的形式，进一步向人民群众普及肿瘤防治知识，增强群众的健康意识，在全社会形成良好的防癌抗癌氛围，助力‘健康中国’的实现。”徐瑞华讲道。

11月13日，一场以“绝处逢生”为主题的科普大会，将把本次CCO大会的科普系列活动推向一个高潮。“我们邀请了重量级嘉宾，将从医者、科技、人文、患者四个角度，展开一场关于肿瘤的多元深度对话，引发公众对生命的思考，传递医学人文的温度，提高肿瘤防治工作的关注度”。

聚专家 探学术

本次大会将聚集40余位院士、2000余位专家学者、以及来自全国各地的肿瘤领域专业人士，举行包含院士论坛、名家手术专场演示、学科前沿专场交流、人文专场、科普大赛、青年医师辩论大赛等多项活动，并计划组织近百场肿瘤学各专业的分会场活动。

徐瑞华介绍，大会将设89个分会场，分享专科、专病、专治、专研最新成果和进展。大会主旨报告涵盖肿瘤基础研究及诊查手段，内科、外科及综合诊疗四大领域，主旨报告演讲者，均是从全国数百名肿瘤专家当中经过多轮遴选而定，保证了主旨报告具有非常高的质量和水平。

为适应疫情特殊时期的学术交流需求，大会将采取线下会议与线上直播同步开展的方式。“无论是名家手术专场演示还是学科前沿交流，无论你来到现场或线上观看，都能无障碍的尽享丰盛的学术盛宴。”徐瑞华特别提到。

智慧医疗这一当下热点话题也被引入到本次会议当中。人文专场将特邀数字经济领域的专家对话医学大咖，聚焦科技交叉融合，交流智慧医院建设，用跨界智慧共探智慧医疗的发展方向。同时，大会为全国的医院管理者也搭建了广阔的交流舞台，分享先进管理经验，共论医院在医疗服务、学科建设、科技创新等方面开拓破局的发展之路。

此外，本次会议还将举办一些特色项目。徐瑞华讲道：“这其中包含一些文化活动，如‘广府文化园’，为参会代表了解广州这座千年名城的传统和风貌，提供一个难得的窗口。还将在珠江之畔组织“同一天一起行”健步走活动，由院士专家和肿瘤康复者一同信步在广州的地标——广州塔下，目的在于倡导健康的生活方式，号召公众关爱自身健康，同时向全社会展示癌症康复者们的精神面貌，鼓励那些还在与癌症作斗争的病友们、家属们，树立战胜癌症，重获新生的坚强信心！”