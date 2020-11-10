孩子长期发热要小心这些病

发热是孩子成长的必经关卡，每个孩子在成长过程中，都曾经出现过不同次数、不同程度的发热。发热对机体的影响是双方面的，一方面，发热确实会让孩子感到不舒服；另外一方面，发热是机体在动用自己的免疫力和疾病做斗争。孩子的爸妈，在孩子第一次发热时往往焦急万分、手足无措，跟随着孩子每一次生病后或自愈、或就医后痊愈而逐步积累了不少实战经验后，当孩子再出现发热时爸妈就慢慢地变得很淡定了。

但有些孩子就没有那么幸运，他们的发热可能不是三五天就能慢慢退烧的，常常会持续很久，医学上我们把这些持续时间超过两周的发热，称为长期发热。长期发热的孩子，如果通过儿科门诊常规检查不能明确病因，是肯定需要住院进一步检查的。住院后医生会给孩子做仔细的全身查体以及系统的各项检查，以便发现病因。

很多临床研究表明，在长期发热的病因中，最常见的还是感染性疾病，尤其是呼吸道感染。其他的还可以见于非感染性疾病，非感染性疾病是指不是因为感染某种细菌或病毒或其他微生物而引起的疾病，这类疾病用抗生素治疗无效，比如：结缔组织病、肿瘤性疾病等。

结缔组织病常见的有：幼年特发性关节炎全身型、系统性红斑狼疮等。幼年特发性关节炎全身型主要表现为驰张高热（驰张性发热是指体温常在39℃以上，波动幅度大，24小时内波动范围超过2℃，但都在正常水平以上）、和发热相关的一过性皮疹（发热时出现皮疹，热退后皮疹消失）、关节炎。症状典型的较好诊断，但是很多患儿早期不出现关节炎表现，就要求临床医生密切观察病情变化。系统性红斑狼疮以10岁以上女孩多见，以中低度发热为主，也可以出现高热，可以表现为多器官损伤，还可有口腔溃疡、脱发、皮疹等表现，查自身抗体是诊断本病的关键，如果想得到本病诊断并不困难。

长期发热的肿瘤性疾病有淋巴瘤、白血病等，因为该类疾病严重危害儿童健康，如不及时治疗预后较差，故更需引起重视。而且此类疾病早期常不易诊断，特别是淋巴瘤诊断更为困难，反复组织活检，通过病理检查是诊断关键。

因此，对于长期发热且原因不明的孩子，家长一定要尽快带孩子去正规的医院住院，给孩子做全面的检查，早点发现病因，以便给予针对性治疗。

文/吴珺（北京大学首钢医院）