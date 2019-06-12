不明原因发热是咋回事？协和专家来直播

“不明原因发热”（Fever of Unknown Origin，简称为FUO），看起来像UFO，它们都有一个共同点，那就是：原因不明。

并不是所有发热都称之为FUO。1999年，“全国发热性疾病学术研讨会”将FUO定义为：发热持续3周以上，体温38.5℃以上，经详细询问病史、体格检查和常规实验室检查仍不能明确诊断者。

诊断不明原因发热，就像部“悬疑剧”，医生要像福尔摩斯一样抽丝剥茧。6月13日（周四）15:00-16:00，北京协和医院感染内科主任医师刘正印教授将做客“人民好医生”直播问诊栏目，为您解答“不明原因发热”的那些疑问。

专家简介

刘正印，北京协和医院感染内科主任医师、教授

擅长：各种感染性疾病疑难杂症诊治，尤其是各种复杂的细菌性感染和真菌感染的诊治。

出诊时间：周一全天、周二上午，周三上午（特需）

感染性疾病是FUO的主要原因

发热与许多疾病相关，包括感染性和非感染性疾病。北京协和医院2013年发表的一项研究显示，感染性疾病、自身免疫病、肿瘤性疾病及其他疾病是FUO的病因构成，感染性疾病一直雄踞不明原因发热病因的榜首。而其中结核病又占到了感染性疾病的45%，排在第一位。尤其是肺外结核，更是导致FUO祸首中的祸首。

可防可控的肺结核

说起结核病，人们比较熟悉肺结核，但其实肺结核是可防可控的，只要规范用药治疗，通常都可痊愈。人们不太了解的肺外结核更难以查出和控制，因为各年龄段均可发生、累及部位广泛、临床表现复杂多样，又缺乏快速、敏感与特异的辅助检查。结核杆菌可以说是最狡猾的细菌，除了指甲和头发外，可以侵袭人体各个部位，而表现出来的症状完全不同，让人难以分辨。

诊断该疾病像部“悬疑剧”

诊断不明原因发热，医生就像福尔摩斯，必须从患者身上的每一个信息去寻找线索。有时候光是问诊，都要半个多小时，除了必要的起病、变化、用药、效果，甚至还要问到工作环境、家庭环境，出生到现在的病史，家中有没有养宠物，从吃的到玩的，都要问得一清二楚。还要对病人进行详尽的查体，关注每个部位的变化。

别自行用抗生素，多跑跑感染科

有人一发热就用抗生素，以为发烧就是感染了细菌，把抗生素当成“消炎药”，实际上真正需要用到抗生素的只占少部分，而大约3/4的不明原因发热患者，用抗生素都是没有任何意义的。而且，越是长期发热，往往不是抗生素能够起作用的。滥用抗生素还可能导致药物热，有时停掉抗生素之后就好了。

很多FUO患者除了长期发烧外，还伴随着其他的症状，比如咳嗽、腰痛、关节痛、头晕等，这些人可能第一时间想到的是去这些典型症状的科室，比如去呼吸科、免疫科、骨科等等，长期未确诊甚至耽误了病情。如果患者长达3周以上发热，并且检查了一周以上，都查不出病因的话，别忘了跑一趟感染科。

还有什么不明原因发热方面的问题，想对刘正印教授提问？记得参与本期直播！

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