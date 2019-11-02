国家感染性疾病临床中心启动
国家感染性疾病临床医学研究中心启动仪式在解放军总医院第五医学中心举行。这是军队医疗系统成立的首个国家感染性疾病临床研究中心，中心主任由第五医学中心感染性疾病诊疗与研究中心主任、中国科学院院士王福生担任。
第五医学中心主任姬军生介绍，中心作为全军感染性疾病的医疗、教学、科研和保健中心，目前拥有国家艾滋病防治培训基地、全军传染病防治技术临床培训基地等7个国家和军队临床示范基地，以及传染病研究所等4个全军研究所。获批国家感染性疾病临床医学研究中心后，第五医学中心将开展4个方面的工作：一是发展军队特色，完成全军生物安全专项建设任务；二是保障群众需求，致力于逐步形成感染性疾病领域的多项诊疗规范，拿出感染性疾病学科建设“中国方案”；三是体现融合路径，建立优质高效的现代科技创新中心管理机制，做好产、学、研、用的有效融合；四是加强学术合力，与北京大学医学部、中国工程物理研究院、军事科学院等军地力量密切合作，为中心建设提供支持。（记者夏海波 戴欣）
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