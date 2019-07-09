突然发热≠不明原因发热，不明原因是否真的找不到病因？

本期节目：不明原因发热是咋回事？协和专家来直播

体温多少度可以称为发热？不明原因发热又称发热待查，临床上定义的不明原因发热与传统认知有哪些区别？所谓的不明原因是不是真的找不到病因？

体温多少度是发热了？

对于大多数人来说体温超过37.4摄氏度可以判定为发热。但是每个人的基础体温存在一定个体差异，有些人常年体温保持在37.5摄氏度左右，那么37.4的标准就不适用。

37.4-38摄氏度区间称为低热，38-39摄氏度叫中等发热，39-41摄氏度是高热，超过41摄氏度为超高热。

突然发热≠不明原因发热

不明原因发热又称发热待查，有三个诊断条件：1、体温大于38.3摄氏度。2、发热时间至少持续三周。3、到医院经过一周的系统检查没有查出病因。同时符合这三个条件才叫不明原因发热。

这和我们传统认知中的不知道为啥突然发热了是完全不同的概念。

80%不明原因发热都能找到病因

人的一生要发热很多次。只要发热没有影响到正常生活就不要特别焦虑。

即使是不明原因发热，80%的患者都是可以明确诊断的。80%明确诊断当中，感染大概能占到40%左右。

当然有很多病不一定是感染性的疾病。除了感染内科之外，通常推荐先到急诊就诊，根据症状和检查初步判断下一步到哪个专科科室就诊。

另外20%找不到病因的患者该怎么办？

我们通常认为，随着现代医学的发展，能够明确病因的疾病会越来越多，但实际上并不是这样的。科学要发展，诊断要清楚，现代医学还没有发展到能够探测出每一种能够引起发热的原因，在没有完全找出原因之前，这种疾病还是只能被称作不明原因发热。

目前在美国、欧洲这些发达国家，不明原因发热的患者当中，有高达30%的比例诊断不出原因。经北京协和医院院内统计，前些年诊断不出原因的发热大概占10%~15%，但是这一数字在近几年来持续升高，直到前不久做的统计结论是20%左右。

那么这20%的患者该怎么办？北京协和医院为这些病人也做过一个统计。绝大多数的患者自愈了，还有一部分病人很快就明确诊断了。真正的不能明确诊断的只是很少的一部分。

希望大家不要过分的焦虑，过度焦虑引起植物神经功能紊乱反而造成身体的功能性低热！

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专家简介

刘正印，北京协和医院感染内科主任医师、教授

擅长：各种感染性疾病疑难杂症诊治，尤其是各种复杂的细菌性感染和真菌感染的诊治。

出诊时间：周一全天、周二上午，周三上午（特需）