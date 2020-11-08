为提高我国高血压患者的自我管理能力，降低严重心血管病事件的发生，11月7日，在第三届中国国际进口博览会上，中国人口福利基金会与辉瑞普强进行了签约，辉瑞普强将支持基金会在全国范围内开展 “守护在线——高血压互联网院外管理项目”。

“守护在线”高血压互联网院外管理项目在进博会签约

国家卫健委基层司家庭医生处处长徐玮表示：“从2009年起，农村心脑血管病死亡率已超过并持续高于城市水平，使基层成为慢病防控的主阵地。国家卫生健康委高度重视心脑血管疾病，特别是高血压的防治工作，印发了《国家基层高血压防治管理指南（2017）》，将对高血压患者健康管理列入国家基本公共卫生服务项目，开展家庭医生签约服务，为高血压患者提供健康管理和健康指导。截至目前，全国按照规范要求进行管理的高血压患者超过7400万人。”

北京大学人民医院前心内科副主任高血压病房主任孙宁玲表示，“对于像高血压这种慢性病而言，临床诊疗是一方面，患者自己在生活中的认知与行为干预也是非常重要的。比如我常告诉我的患者要减少钠盐的摄入，高盐饮食是导致高血压的主要因素之一。然而医生并不能随时对患者的日常行为进行监测和干预，同时患者普遍对于高血压的重视不足，治疗依从性差。因此，普及高血压相关的疾病知识，提高患者自我管理意识和能力是非常有必要的。”

上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任王继光指出，家庭血压监测在中国高血压防控中可以起到非常重要的作用。“家庭血压监测是血压管理的必要手段，可以帮助患者及时发现高血压，帮助医生及时调整治疗方案从而更好地控制血压，同时还可以提高患者的依从性，大幅度提高高血压的知晓率和控制率。尤其是在当下‘互联网+医疗健康’的大背景下，家庭血压监测可以和互联网医院进行有机的结合，帮助医护人员对患者进行随访、健康科普教育，从而帮助患者养成良好的自我管理习惯，为达到降低心血管事件风险发生的目标奠定基础。”

中国人口福利基金会副秘书长宋宏云表示：“辉瑞普强支持中国人口福利基金会开展高血压院外管理项目，提高我国高血压控制率，提升临床对于高血压的管理能力和高血压患者的治疗依从性，推动新时代公共健康发展。项目计划于2020年11月启动，至2021年11月结束，预计全国有700家医疗卫生机构参与，将服务超过三万名高血压患者。”

作为项目支持方，辉瑞普强全球商务运作及业务分析团队负责人朱理琍表示：“5G技术、大数据、物联网技术的快速推进，让我国的互联网技术走在世界的前列，同时在医疗健康领域的应用令慢病管理变得更加便利、智能和高效。我们致力于以患者为中心，把深厚的医疗积累、广泛的医疗资源和最新的数字化技术结合在一起，助力打造线上慢性疾病管理模式，通过互联网搭建起医生与患者、院内与院外、线上与线下、患者和家属的桥梁，从而达到全生命周期管理的目的，帮助更多人实现健康生活。”