第二届隐形正畸行业高峰论坛落幕

2020年11月5日，由北京艾迪斯国际教育培训中心主办，IDSO齿科联盟及CDSO口腔连锁联盟联合协办的第二届隐形正畸行业高峰论坛在北京国贸大酒店落幕。

中华口腔医学会名誉会长王兴提出：隐形矫正将传统正畸思想和数字化技术相结合，目前行业发展速度远远超过预期。任重而道远，虽然行业目前发展态势良好，但我们一定要保证行业的发展是健康而规范的，在发展的同时要不断总结经验教训。

中华口腔医学会副会长刘洪臣表示：在口腔行业同仁的共同努力下，目前我国口腔行业得到了很好的恢复。中国口腔人从中也吸取了经验，未来必定可以齐心协力，以更充足的准备应对未来可能反复的疫情。特殊的时代背景也促进了我国口腔行业的升级变革，包括数字化问诊等等。

中华口腔医学会正畸专委会主任委员金作林表示：隐形矫正是目前口腔行业发展最快的一个领域，行业发展需要人才助力，隐形正畸行业高峰论坛的举办为培养行业人才提供了一个良好的平台，对提升口腔医生临床诊疗水平大有裨益。

北京医学会口腔正畸专业委员会主任委员厉松提出：对比无托槽矫正，固定矫正已经拥有百年的发展史，具有高效、控制两大特点。而隐形矫正自1997年出现以来，带来了固定矫治所不具备的舒适、美观等优点，这两种技术优缺点互补，未来将会共存。

欢乐口腔医疗集团创始人马春敏院长表示，隐形正畸这项技术的出现，不仅提升了医疗标准，更对医生的标准重新定位。隐形正畸行业高峰论坛的出现，为正畸业内精英搭建一个沟通与交流学习的平台，大家可以通过这个平台沟通信息，切磋技艺。

除此之外，中华口腔医学会卢海平副会长针对《儿童牙颌面畸形的早期矫治》做出了现场分享、中华口腔医学会口腔正畸专业委员会副主任委员沈刚讲解了S8颌位重建隐形技术，中华口腔医学会民营口腔医疗分会副主任委员陈雪峰提出正畸医生应该具有学术思维、中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华则指出未来全科医生会更多的进入正畸领域进行中轻难度病例的治疗，正畸专科医生将更聚焦于复杂病例。

北京大学口腔医院曾祥龙、空军军医大学口腔医院教授段银钟作为本届论坛特邀嘉宾，在现场针对嘉宾分享，结合自身经验做出了专业点评。