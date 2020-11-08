世卫组织：貂体内变异新冠病毒不会影响疫苗效果

据新华社日内瓦11月6日电（记者 刘曲）世界卫生组织专家6日表示，目前尚无证据表明丹麦最新出现的感染养殖貂的变异新冠病毒会影响未来新冠疫苗的效果。

丹麦政府日前宣布，鉴于该国已出现多起貂将变异的新冠病毒传给人的案例，政府决定扑杀国内所有养殖貂，并对貂养殖场较多的7座城市实施更严格的防疫限制措施。丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克5日晚间在新闻发布会上说，病毒发生变异可能对在研新冠疫苗效果产生影响。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦在6日的记者会上表示，现在对这种变异如何影响新冠病毒的传播性、临床病症严重程度、免疫反应，以及潜在新冠疫苗的有效性下结论还为时过早。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也认为，新冠病毒基因突变是正常的，该组织自新冠大流行伊始就一直在跟踪病毒变异情况。病毒的某些突变也许会产生一些影响，但世卫组织仍需进一步开展研究和评估，目前相关工作正在进行中。