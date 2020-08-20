毒株变异、愈后复阳，杀死78万人的新冠病毒变得更危险？

中新网8月19日电 逾2200万人确诊！超78万人死亡！数月来，新冠病毒在全球蔓延肆虐，惊人“杀伤力”令人担忧。尤其近期，在马来西亚、韩国等地又发现这一病毒变异毒株的消息，进一步“挑动”人们的敏感神经。

新冠病毒变异后是否传播更快、更致命？患者愈后为何会出现“复阳”情况？疫苗研发会否受病毒变异影响？这些都成为民众重点关注和迫切希望得到解答的问题。

发现变异毒株、全新病毒谱系

新冠病毒“七十二变”？

近期，在全球多国都发现了新冠病毒变异毒株。最新一例引发关注的病毒变异情况，来自马来西亚。16日，马来西亚卫生部总监努尔称，在现有确诊病例中，确认了4例D614G变异毒株。

就在此前一天，印媒才报道称，印度研究人员在东部奥里萨邦，发现了73种新冠病毒毒株的变种。首席研究员达斯博士称，研究人员对包括752个临床样本在内的1536个样本测序，最终首次在印度报告了两个新的病毒谱系。

事实上，世卫组织此前就指出，科学家早在2月就发现了病毒变异，变异毒株已在欧洲和美洲传播。

俄罗斯6月底也表示，在俄境内传播的新冠病毒发生突变，但专家认为突变未导致病毒性状发生重大变化。

日本专家8月9日指出，日本流行毒株发生少量碱基变异，或自6月下旬起从东京扩散；一天后，韩国通报从境外输入病例中，发现3种影响传染的“突刺蛋白”变异事例……

此外，越南、冰岛等国均传出发现新冠病毒变异的情况。

变异病毒传染更快、更致命？

科学家们看法不一

那么，变异是否会让新冠病毒的传播速度加快？日前，马来西亚官员在公布确认4例D614G变异毒株时，指出突变毒株“具有10倍的传染性”，再引发广泛讨论。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦7月曾表示，实验室研究发现，新冠病毒D614G变异，或导致病毒加速复制，传播性或加强。但实验室结果同病毒在实际传播中发生的变化之间，还有很大区别。

日前，新加坡国立大学医院高级顾问、国际传染病学会候任主席覃毕雅(Paul Tambyah)称，有证据显示，D614G突变的新冠病毒毒株在一些地区扩散的同时，死亡率呈下降趋势，这意味着其致命性较低。

不过，《国际传染病杂志》5月刊登的一项研究显示，感染发生D614G突变的毒株，可能与更高的病亡率相关。研究人员称，那些或在欧洲人群中引发致命感染的毒株的一个特征，就是携带D614G突变。但研究人员称，该研究缺乏实验证据。

罕见复阳病例引关注

抗体能保持多久？

令人担忧的是，我们还不止面临新冠病毒发生变异的挑战。近期，在韩国、俄罗斯等国的新冠治愈患者之中，出现了罕见的患者愈后“复阳”病例，让治愈者们担心再次感染。

不过，法国多名医学专家认为，某些治愈患者新冠病毒检测结果重新呈阳性，可能与测试结果有误相关；巴黎-萨克雷综合细胞生物学研究所的病毒学家伊夫·高丁称，也可能是有关患者体内的病毒并未完全被消灭。

此外，“复阳”病例还触发了关于新冠病毒抗体可以在人体内存在多久的研究。据英国7月公布的一项研究结果，仅16.7%的患者在症状出现65天后，仍有足够的抗体。

俄卫生部首席传染病专家弗拉基米尔·丘拉诺夫日前称，目前尚无有关感染过新冠的人身上的抗体能保持多久，以及根据患病的严重程度产生多少抗体的科学数据。但可以肯定的是，大多数生过病的人都会产生抗体。

另外，据最新一期《细胞》杂志报道，即使没有检测到病毒特异性抗体反应，新冠轻症患者也会触发强烈的记忆T细胞反应。自然接触或感染新冠病毒而产生的记忆T细胞反应，或许是预防引发新冠重症的重要免疫成分。

病毒变异会否致疫苗研发失败？

专家：可能性较小

面对疫情中的诸多未知数，疫苗成了真正战胜病毒的“杀手锏”。那么，在研疫苗是否也能对变异病毒有效？

多位专家表示，目前病毒变异造成疫苗研发失败的可能性较小。一方面，在研新冠疫苗有足够多的位点，可以产生免疫保护作用，很多基因位点的突变，不一定会让疫苗失效。

另一方面，新冠病毒变异再快，也在冠状病毒的大类里，目前大数据研究发展迅速，一旦有新变异出现，可以快速指导疫苗的改良。

目前，为尽快控制疫情蔓延，全球多国加快疫苗研发步伐。俄罗斯已注册首款新冠疫苗“卫星V”。印度总理称该国将大规模生产本土新冠疫苗；南非17日启动第二个疫苗临床试验；古巴国产疫苗即将投入临床测试。

尽管疫苗研发的捷报频传，但在疫苗正式投入使用前，专家警告称，民众仍应保持警惕，遵守防疫规定。