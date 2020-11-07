拜耳创新前列腺癌治疗药物在第三届进博会进行中国首发

11月7日，在第三届中国国际进口博览会上,拜耳公司旗下用于治疗前列腺癌的新药进行中国首发。

拜耳中国处方药事业部中国医学部副总裁郞志慧（右）与复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任医师戴波（左）、复旦大学附属肿瘤医院核医学科主任医师宋少莉（中）在活动现场

“随着治疗手段的增多，前列腺癌患者通过良好的管理可以在很长的时间内和肿瘤共存。”复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任医师戴波指出：“对于晚期前列腺癌患者，尤其是已经出现了骨转移的患者而言，治疗的首要目的在于控制疾病的发展，尽可能让他们长期生存，并且有好的生活质量。”

拜耳中国处方药事业部中国医学部副总裁郞志慧表示：“我们仍将致力于为越来越多的前列腺癌患者提供更多的治疗选择，以满足他们的医疗需求。”

郞志慧称，新药的正式获批和在进博会的亮相，标志着拜耳在中国市场正式开启前列腺癌这一治疗领域。拜耳肿瘤业务部门计划陆续推出系列创新药物满足广大患者需求，让处于不同疾病阶段的中国前列腺癌患者能够选择更多的优化治疗方案。