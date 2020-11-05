赛诺菲第三次亮相进博会 持续发力医药健康方案和数字化创新

11月5日，连续三年参加第三届中国国际进口博览会（简称“进博会”）的赛诺菲，秉承以创新为驱动、以患者为先的愿景与承诺，在医疗器械及医药保健展区，集中展示了在产品创新和健康管理模式的最新成就，以及在数字化创新领域和人才战略中的前沿洞察。

“在当前全球新冠肺炎疫情蔓延的背景下，中国经济复苏步入正轨，第三届进博会如期召开，对此我感到十分激动。进博会的召开向世界传递出开放、包容、普惠、共赢的信号，展现了中国经济的韧性和活力。” 赛诺菲中国区总裁兼赛诺菲普药全球事业部中国区总经理贺恩霆表示：“作为进入中国市场的跨国医药企业之一，赛诺菲很荣幸能持续见证来自全球各地的企业在中国这一广阔舞台交融互通，绽放新的活力，也希望借力进博会为持续推动中法两国在医疗健康领域的深入合作与交流贡献力量。中国对赛诺菲具有重要的战略意义，我们将加速创新的步伐，预计2025年前向中国引进超过25种的创新药品和疫苗。”

（7.1展馆医疗器械及医药保健展区赛诺菲展台）

赛诺菲相关负责人介绍，今年的进博会上，赛诺菲将展现其强劲的研发管线，带来7款在中国首次展示的创新产品，包括被证实能改善阵发性和持续性房颤患者心血管住院或全因死亡的抗心律失常药物、三款罕见病产品等。首发产品种类范围广泛，覆盖心血管疾病、多发性硬化、罕见病和疫苗。

赛诺菲相关负责人介绍，赛诺菲早在几年前就将“数字化创新”作为未来发展的战略核心。创立首个数字化创新中心仅两年，已成为本土初创企业实现创新理念的重要加速孵化器。本届进博会上，赛诺菲将展示云端智能知识管家、智能音箱、血栓管理AR工具等数字化创新成果，携手初创企业和顶尖人才，共同推动医疗行业的数字化转型，引领中国医疗领域数字化创新业务的向前发展，共建创新医疗健康生态。