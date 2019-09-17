加大创新、下沉基层，赛诺菲新战略规划助力“健康中国”

1998年，瑞士人贺恩霆第一次来到中国。他当时没想到，20年后，他会再次回到这里，成为一家跨国医疗健康企业中国区的领导者，并坐几个小时的火车去中国县域医院考察。2019年8月，履新赛诺菲中国区总裁几个月的贺恩霆，向人民健康分享了他在中国工作的感受。

赛诺菲中国区总裁贺恩霆

“你好”。贺恩霆用刚学来的汉语说。为管理赛诺菲中国、加强对中国国情与文化的理解，贺恩霆正在努力学习中文。除了中文，他还在认真学习中国健康政策。

7月，中国政府颁布《健康中国行动(2019—2030年)》并启动了健康中国行动。贺恩霆在交流中多次谈到这个政策，他认为这个重要政策显示出中国政府提高中国人民健康水平的决心和魄力，他为此感到钦佩，同时赛诺菲的战略重点也与此极为一致，涵盖多元的疾病治疗和预防领域，以期与中国各界共同建设“健康中国”。

加大在华研发创新力度，引进更多新药和疫苗

“作为全球第二大医药消费市场，中国已经成为跨国药企最具吸引力的区域市场之一。”贺恩霆在访谈中表示，对中国市场充满期待。

随着4+7带量采购等一系列医药政策的出台，“专利悬崖”效应不断显现，加大创新药研发力度，成为众多跨国药企的战略选择。赛诺菲在此领域已有诸多布局，例如在苏州设立全球研究院，并在成都建立全球研发运营中心，旨在通过数字化探索和大数据分析助力中国医药领域的发展，寻找到更多早研发的机会，推动中国本土新药研发工作。

此前，辉瑞普强、阿斯利康、礼来、诺华均已相继成立创新研发中心，加大在华研发投入。“药物研发没有国界之分，之所以要在中国本土设立研发设施，一方面在于新药研发过程中能更多考虑到中国患者的特点，研发成果也能尽快在中国上市，满足中国患者的需求。”贺恩霆说，“另一方面，在一些药物研发领域中，不少中国本土药企已经具备相当的研发实力，我们也希望与优秀的伙伴展开合作，让中国成为全球创新的加速器。”

“赛诺菲是首批进入中国的跨国制药企业之一，在慢性病、罕见病以及疫苗领域均有建树，已为中国市场引入40余种高质量的创新药物和疫苗产品。”贺恩霆说，“未来，我们将加大研发创新力度，为中国人民提供更多优质的产品和解决方案。”

下沉基层，随“健康中国行动”走进县域

随着分级诊疗制度的不断推进，国家政策对基层医院的倾斜力度不断加大，除了巨大的市场吸引力之外，来自国内医药政策改革和不断升级的竞争态势，基层市场由此成为跨国药企争夺的新增长点。

实际上，以赛诺菲为代表的跨国药企已下沉到中国的基层。2011年，赛诺菲成立针对县域医疗的独立事业部，通过支持形式多样的项目对县域医生开展专业化技能及知识的培训，以多满足中国患者的健康需求。据赛诺菲方面介绍，目前基层医疗事业部已覆盖全国1600多个县域。

贺恩霆回忆，今年5月，在他刚履新中国区总裁不久时，一次在河南省睢县基层医院的实地参观，团队在这里做的贡献给了他很大的感触。“中国心血管疾病发病率、死亡率高，我们帮助县域医院建立胸痛中心的标准流程，升级硬件，能够提高抢救成功率，挽救更多的生命。”贺恩霆说。

在贺恩霆看来，跨国药企下沉基层已经不是把产品卖下去那么简单，如今中国基层的健康需求已经发生了深刻的改变，患者需要的已不仅仅是优质的药物，而更需要能够覆盖到预防、筛查、诊断、治疗、康复等各个环节的疾病管理方案。

“跨国药企要想扎根中国基层市场，必须要深入到基层医院，与基层医生和患者深入沟通，提供能真正满足他们需求的解决方案。这是赛诺菲多年来扎根中国基层的经验，也是赛诺菲将继续坚持的方向。”贺恩霆说。

慢病防治及罕见病 助力健康中国建设

近日，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》(以下简称《意见》)。提出到2030年，要实现明显降低因重大慢性病导致的过早死亡率，较大提高人均健康预期寿命等目标。

贺恩霆此前公开表示，《意见》显示了中国政府持续一贯地推进健康政策，将人民健康放在第一位的决心。中国政府的相关政策也为赛诺菲的战略发展指明了方向，未来，赛诺菲将持续加大在华投资，加强研发能力，到2025年将引入30多种新药和疫苗。

以心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、等为代表的慢性疾病已经成为影响我国民众健康的一大困扰，慢性疾病的防控与治疗也成为跨国药企的重要发力点。

“赛诺菲在慢性病治疗领域见长，整体产品组合与中国市场需求有很好的匹配度。但我们的目标不只是服务大城市，也要为广大基层县域患者提供服务。”贺恩霆说，“赛诺菲还将继续探索慢性病患者的健康管理，为患者的健康提供全方位的保障，并通过领先的疫苗研发和生产对中国预防免疫做出承诺。”

此外，贺恩霆表示，由于中国人口基数大，罕见病患者群体不容忽视，作为罕见病领域的领导者，赛诺菲将继续引入更多的创新产品组合和及解决方案，满足罕见病患者群体的健康需求。

“入华37年来，赛诺菲始终践行服务中国人民健康的承诺，赛诺菲也正在努力成为优秀的数字化医药健康企业，努力成为值得中国人民信赖的医药健康伙伴。赛诺菲愿意发挥自己优势和经验，为‘健康中国’建设贡献一份力量，也希望3年之后，赛诺菲中国和它所服务的中国朋友一起庆祝40周岁生日。”贺恩霆说。

（袁婷 邓睿）