赛诺菲宣布将参展第三届中国国际进口博览会

2020年7月27日，在第三届中国国际进口博览会倒计时100天之际，赛诺菲宣布将第三次参展于11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行的第三届中国国际进口博览会（进博会）。赛诺菲相关负责人表示，今年，赛诺菲除了自身展台以外，也将参展“公共卫生防疫”专区，通过展示国际先进的公共卫生防疫产品与技术，全方位体现赛诺菲惠及中国人民的坚定决心。

“我们将怀着一如既往的热情和初心积极筹备第三届进博会的准备工作，持续为中国市场引入创新药物和疫苗，惠及中国人民。今年我们将以更加创新开拓的面貌参与进博会，展现满足中国患者需求的数字健康战略。”赛诺菲普药全球事业部中国区总经理兼赛诺菲中国区总裁贺恩霆博士表示。

自今年疫情发生以来，随着目前中国疫情防控进入常态化，全国经济正逐渐复苏，呈现长期向好趋势。赛诺菲对中国市场的投入及信心保持不变，仍计划在2025年之前引进二十余种创新产品和疫苗，同时加速创新，满足多元化健康需求。

“2020注定是不平凡的一年，世界各国都在面临一场由新冠疫情带来的长远而深刻的改变。赛诺菲与中国人民风雨同舟，积极抗击新冠疫情，共克时艰。”对于疫情后的中国市场，贺恩霆博士表示，我们欣喜地看到了中国经济的强大韧性和无限潜力。与此同时，赛诺菲将进一步强化数字化技术平台，确保高质量的线上医学沟通以及个性化用户体验。在这场数字化变革中，赛诺菲还将正式推出抖音官方账号“赛诺菲中国”，继续借助新媒体渠道，通过生动的内容为大众进行健康科普，助力健康中国。

赛诺菲相关负责人表示，作为第一批进入中国的跨国医药健康企业，赛诺菲深耕中国市场38年，伴随着中国医药健康行业共同发展，长期致力于为广大中国人民提供多方位的创新健康服务，以中国人民的健康需求为战略核心，已引入40余种高质量的创新药物和疫苗。未来，在全新的战略指引下，将为更多中国患者提供安全有效、方便可及的优质创新药物、疫苗及数字化解决方案。同时也将持续向最具才华、富有热情的优秀才俊敞开怀抱，集聚创新人才，积极打造人才磁场，共同实现雄心壮志。