秋高气不爽？试试这几招 呼吸更顺畅

目前鼻炎发病率日益增高，严重影响患者生活质量，且难以根治，给患者造成了很大困扰。现正值秋高气爽，随着气温的降低，不少鼻炎患者鼻塞、流涕、喷嚏、鼻痒的症状“不期而至”，桌上纸巾堆成山，鼻子“红红火火”，严重影响正常生活和工作，令人苦不堪言。

鼻炎在临床上分为急性鼻炎和慢性鼻炎两种。急性鼻炎，即常说的“感冒”，四季均可发病，但秋冬季更为多见；此外，秋季以后慢性鼻炎患者症状会加重。为什么秋冬季鼻炎就容易发作呢？主要是因为秋季空气干燥，温度日渐降低，阻碍了鼻腔黏膜的血液循环。

首先，血管痉挛性收缩且长期处于扩张状态，致使鼻腔黏膜更加肿胀，腺体分泌增加，原有的生理功能受到损伤，出现鼻塞、流涕，甚至嗅觉下降。其次，冷空气对于鼻腔也是一种物理刺激，会诱发打喷嚏等症状。另外，鼻病毒、腺病毒等在寒冷时节易流行，这两种病毒是鼻炎的主要致病病毒。秋冬季，患者免疫力低下，更易受这两种病毒的感染，导致急性鼻炎或慢性鼻炎的反复急性发作。

那面对如此难缠的鼻炎，患者朋友们应该如何应对呢？我有小妙招。

保温保湿 晨起出门时关注天气变化，遇冷及时增添衣物，做好相应的防寒保暖工作。每天开窗通风，更新室内空气，必要时可放置加湿器。

加强锻炼 我们需要保持良好的睡眠，注意劳逸结合，避免过度操劳，经常锻炼身体，视情况减少室外活动，改在室内进行，提高免疫力和抵抗力。

鼻腔清洗 最安全便捷的方式是从医院或药店购买鼻腔清洗器。一方面，可物理性冲洗、清除鼻腔内的大量过敏原、细菌、病毒，恢复鼻腔纤毛运动；另一方面，海水或生理盐水有一定的杀菌作用，可抑制细菌、病毒的繁殖。鼻腔清洗可以使鼻腔通畅，坚持使用可以加快鼻纤毛恢复功能，从而提高鼻腔自身的净化、排毒功能，维持鼻腔正常生理功能，也能有效防止鼻炎复发。

如果鼻炎长期发作不缓解，很容易就会引发鼻窦炎、急性中耳炎等，因此在鼻炎发作的时候一定要重视，不能随意用药，以免造成药物性鼻炎等。症状较严重的患者，需及时到医院就诊，让医生根据病情合理使用药物进行治疗。

文/陈娜 刘芳（北京康复医院）