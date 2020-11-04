筛查+好情绪，助女性远离乳腺癌

据国家癌症中心最新数据统计，乳腺癌高居我国女性癌症发病率第一，每年发病约为30.4万。而全球每年也有210万女性受到乳腺癌侵害，乳腺癌已成为威胁女性健康的“头号杀手”。每年10月是世界乳腺癌防治月，也是专属于乳房健康的独特警示月，世界卫生组织提示，及早发现是改善乳腺癌治疗结果和提高生存率的最好方法。

近年来,随着物质生活不断改善和人们生活方式的改变,各类乳腺疾病发病率也加速上升，据统计我国目前约有50%的妇女患有不同程度的乳腺疾病。武汉协和医院乳甲外科屈新才教授仅10月份就接诊了大量乳腺疾病患者，其中绝大多数是乳腺增生，她们担心长期乳腺增生会发生癌变。那么，乳腺增生、乳腺结节到底离乳腺癌有多远？情绪对女性乳腺影响有多大？内衣对乳腺健康是否有影响？

屈新才指出，情绪波动大、坏情绪多易诱发乳腺增生等各种女性疾病，预防乳腺疾病应保持良好心态和快乐稳定情绪；保持良好的生活习惯，合理膳食；保持一定的运动量；远离诱发因素……预防乳腺疾病，精准筛查尤为重要，应把乳腺疾病控制在源头。

八成非典型性增生不会癌变，“双乳小叶增生”只需定期检查

一提到乳腺增生，很多女性就会联想到乳腺癌。屈新才解释说，乳腺增生大多时候不算“病”，是一种正常现象不用治疗；体检出“双乳小叶增生”的女性，也不用太担心，定期检查就可以。那么，乳腺癌和乳腺增生之间有什么关系？

乳腺癌一定伴有增生，但乳腺增生本身癌变几率很小。屈教授指出，乳腺囊性增生癌变率为1%~5%，只有活检证实为非典型性增生时，发生乳腺癌的危险性才会增加；而有80%的非典型增生不会发生癌变。很多女性会因为乳痛或乳房肿块去医院就医，但诊断后大多数患者并不需要治疗。

为什么乳腺如此爱增生？为什么有些增生最终会发展成“癌”？屈教授介绍说，这要从乳房结构说起。

乳房，是由结缔组织、脂肪组织和乳腺组织组成。结缔组织，就像高强度松紧带，紧紧拉住乳房，相当于乳房在身体上的挂钩，防止下垂。脂肪组织，就像一层厚厚棉被，对乳房起到保护和保温作用。乳房就像是串起来的葡萄，每一颗葡萄就相当于乳房中的小叶腺泡，葡萄果由枝干连接成串，而把这些乳腺叶连接在一起的，是乳腺管。乳房里有15-20个乳腺管，这些乳管最终在乳头汇集。乳房相当于一个粮仓，排卵前身体要为哺乳做准备，粮仓就要扩大存储，小叶腺泡开始变大，同时开放负责运输的乳管。

人体内有两种激素能促使乳腺组织生长：雌激素和孕激素，称之为“雌孕组合”。“雌孕组合”在体内含量是随着月经周期变动的，雌孕组合水平升高时，乳腺组织迅速生长；雌孕组合水平回落时，乳腺组织开始萎缩。雌激素只能让乳腺增长，但是孕激素比较智能，少的时候促进增长，多的时候能抑制生长。

突然有一天，人体内分泌紊乱了，雌激素含量远远高出了孕激素。缺少了孕激素的控制，乳腺组织开始毫无节制生长，这一路长下去就是乳腺增生。而腺泡和乳腺导管上皮细胞不断增多、聚集、堆积、死亡，像长了老茧那样，就形成囊肿。最后，囊肿再发生癌变，就发展成乳腺癌。

女性远离乳腺疾病，有“三个雷”不能碰

女性引以为傲的乳房，怎么就成了“恐怖组织”？内分泌紊乱可以说是罪魁祸首。屈新才教授认为，现代女性压力大，负面情绪多，或可解释乳腺增生高发的原因。女性要想远离乳腺疾病，有“三个雷”是不能碰的。

第一个雷：负面情绪。焦虑、愤怒、烦躁、挫败感等负面情绪，都会导致人体激素分泌水平不稳定，不是过低就是超高，这样内分泌系统就紊乱了，雌激素趁乱飙升，摆脱孕激素的控制，诱导着乳腺组织走上增生之路。

第二个雷：雌性激素。蜂王浆、雪蛤这类主打养生美容的保健食品，都含有大量雌激素。据调查，乳腺癌患者中82%的女性都有服用保健品的经历，平均每个人使用保健品种类达4.2种。还有就是一部分廉价肉食，会使用激素催长等。雌激素会随着食物进入身体，人体内雌激素水平升高了，患上乳腺增生也就顺理成章。

除了胡吃，还有乱用的。比如某些爱美女性喜欢吃药丰胸；有些化妆品涂一段时间皮肤就变得白皙、细嫩，这些情况都要高度警惕，因为这类产品中大多含有雌激素。据了解，许多美容院的美容产品都含有激素。

第三个雷：不哺乳。很多女性担心哺乳导致乳房下垂，为了身材好看而拒绝哺乳。这样会对乳腺健康造成威胁，此时保持乳腺通畅才最重要。晚婚晚育也会增加患乳腺癌风险。

世界卫生组织指出，要想远离乳腺癌，女性需要做到以下几点：不吸烟、保持健康体重、健康饮食、限制或避免饮酒、定期运动、避免暴露于辐射以及母乳喂养。每位女性都应熟悉自己的乳房，定期自我检查，对乳腺癌时刻保持警惕之心。（禹建）

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穿不穿文胸，与乳腺癌无关

很多人认为，内衣穿不对会患乳腺疾病。其实，长期穿尺码不符的内衣，可能压迫乳腺，但是否导致疾病仍然证据不足。美国癌症研究协会官方期刊发表过一项研究称，文胸与乳腺癌发病无关。美国西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心也有研究证明，文胸大小、新旧、佩戴时长、松紧度、有无钢托或初戴年龄等，与任何一种乳腺癌都没有相关性。

东南大学附属中大医院乳腺病诊治中心副主任胡浩霖指出，文胸佩戴不当一般不会导致乳腺增生或乳腺癌，激素水平高、精神压力大才是“元凶”。现代生活节奏快，很多女性早出晚归、饮食不规律，也是乳腺增生高发的原因。

文胸佩戴不当，确实会造成一些疾病和不适。胡浩霖提醒，如过紧过窄的文胸导致皮肤瘙痒，甚至接触性皮炎。尤其是夏季天气热，出汗后文胸内的衬垫等化纤物质容易与乳头发生摩擦，诱发皮炎，出现瘙痒、红斑、丘疱疹等症状。若文胸带过紧、过细，可压迫颈部肌肉、血管、神经，使其受累，可能诱发颈椎病，产生上肢麻木、颈部酸痛、头晕、恶心等症状。戴文胸时间最好不要超过8个小时，下班回家后要解下，尤其是晚上睡觉时一定不要戴，以保证淋巴液正常流动。

青春期少女、孕妇等特殊人群不宜穿带钢圈文胸。胡浩霖指出，文胸的主要作用是支撑和保护乳房，一定要以合体、舒适为原则。钢圈内衣虽可美化胸型，但钢圈对乳房摩擦、挤捏时，会引起皮肤红肿和乳腺痛，少数女性对镍和其他金属有过敏反应，穿着钢圈外露的胸罩可能引发接触性皮炎。所以，青春期刚发育少女，建议选择宽松舒适的文胸；准妈妈应根据自身乳房变化，随时更换不同尺寸文胸，并选用吸汗透气材料；哺乳期女性，应选择前扣型文胸，便于穿着及哺乳。 （敏稳）