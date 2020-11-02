常用手叩头拯救发际线

唐代著名诗人白居易曾道:“朝亦嗟发落,暮亦嗟发落。落尽诚可嗟,尽来亦不恶。”现代网友常常自嘲“别人脱单时我在脱发”。发际线后移，令人忧心。

中医认为，脱发是因为素体血热、又遇风邪侵袭，或因饮食肥甘厚味、辛辣等，以致脾胃功能失调，湿热内生，侵蚀发根，致毛发脱落；有的也因为先天禀赋不足，思虑过度，伤及肝肾，致精血亏虚，毛发失去濡养最终脱落。中医拯救脱发有套外治手法，大家不妨一试。

十指按摩。五指叉开成梳子样，顺着毛鳞片生长的方向轻轻梳发，中指正对头发前部正中处，其余四指可自然放下，从头的前部往后梳头，先左手梳，再右手梳，两手交替梳3分钟。每日按摩头部10~15分钟可以促进头皮血液疏通,牢固发根。

十指叩头。双手五指稍分开，两手分别放在头顶部，用手指腹部有弹性地叩击头部。不拘穴位与位置，在有痛感的地方多叩击几次。由前向后，重复叩击3~5分钟。

还要注意日常养护头发。就洗发周期而言，干性发皮脂分泌量少，洗发周期可略长，一般3~4天洗一次；油性发皮脂分泌多，洗发周期略短，一般1~2天洗一次；中性发皮脂分泌量适中，一般2~3天洗一次。▲