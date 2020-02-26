推拿5步操拯救你家娃的视力

抗疫期间，家长和孩子们共同迎来了“停课不停学”的特殊新学期。很多家庭老少齐上阵，全家一起通过互联网远程开展网校网课的学习，监督打卡，匆忙中也度过了难忘的家庭时光。然而随着线上教育的逐步推进，很多家长看着孩子“趴”在电脑前的身影，不禁担心孩子的视力。

广州中医药大学第一附属医院康复中心推拿门诊张蕊医师为读者推荐一套推拿护眼“五步操”，可缓解孩子的视疲劳。

【熨眼开天门】洁净双手，搓热掌心，闭眼，熨帖于双眼外，至眼部微热。两拇指交替从两眉头连线中心轻推至前发际，透热为度，24次。

【推坎宫点太阳】从两眉头横向推至眉梢，顺势点按太阳穴，24次。

【轻震睛明四白】两手拇指点压于两眼目内眦，斜向上方如拍电报样连续轻震，2分钟。同样置于双眼两瞳孔直下，眶下缘凹陷四白穴处，垂直于面部方向如拍电报样连续轻震2分钟。

【五指拿头五经】一手掌置于头部前发际，五指自然分开，中指置于头部正中督脉，其余四指位于膀胱经、胆经的循行线上，边点按边向后移动。

【捏脊拿肩井】让孩子呈俯卧位，家长两手沿着脊柱的两侧，用捏法将皮捏起并向前推进，由骶部捏到项部，重复3-5遍，顺势拿肩井穴。

广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任张静解释，这套手法并不是简单的眼保健操，不仅仅局限于眼周局部的按摩，而是根据中医五脏相关及经络理论，以整体思路和脏腑辨证相结合，除改善孩子的视力外，对孩子睡眠、消化、脊柱生长发育都有着显著的疗效。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）