夯实高质量发展之路 迈瑞医疗用研发创新让更多人获益

10月19日至22日，第83届中国国际医疗器械博览会(CMEF 2020)在上海举行。

据官方公布的数据显示，本届展会共有4200余家企业携3万余款产品集中亮相，其中有1500多款为新品发布，充分展示了医疗器械行业的研发创新能力。而且，如迈瑞、国药器械、鱼跃、联影等国内知名医疗器械企业更是悉数到场，从不同角度推出了各自的新品，向世界彰显了中国医疗器械企业的研发创新实力。

夯实研发创新能力 覆盖细分市场推陈出新

近年来，在“健康中国”战略的影响下，我国人民的健康意识显著提升。作为我国健康业支柱产业之一的医疗器械，对改善和提高国人的医疗和保健水平发挥了重要作用，也迎来了前所未有的发展机遇。

有业内人士指出，医疗器械产业已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。因此，推动我国医疗器械产业发展，必须推动产业整体从高速发展向高质量发展实现转变。

产业的高质量发展，离不开产品质量的提升。对于企业来说，产品质量则是竞争力的综合体现，只有围绕市场需求不断进行产品创新研发，才能保持竞争力长久。

作为国内公认的业界领先的产品及解决方案供应商，迈瑞医疗从创立至今一直深谙创新发展之道。该公司董事长李西廷向媒体介绍成长秘诀时就曾表示：“企业的高质量发展就是产品的高质量发展。我们一直把研究技术、做好产品作为头等大事。”

正如李西廷所言，经过近三十年的摸索实践，迈瑞医疗已搭建起独特的自主研发体系，基于全球配置资源进行研发创新。凭借先后在深圳、北京、硅谷等地创立的8大研发中心，产品线涵盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像等三大领域，应用于全球190多个国家和地区。不仅覆盖了国内近11万家医疗机构，更是赢得了英国、德国、法国等国家医疗机构的认可。

在本届CMEF 2020展会上，迈瑞更是凭借多年来的积累，推出了包括NB350新生儿无创呼吸机、BeneFusion n系列输注泵、4K内窥镜摄像系统平台等9款新产品和解决方案，再次展示了其雄厚的创新研发实力。

谈到本次展会上推出的新品，迈瑞医疗总裁成明和的介绍也显示了十足的信心。他表示：“从产品角度上说，我们一直延续着自己的发展策略。每条产品线都有不同定位，是从低端到中端再到高端，然后进入各个细分行业。以NB 350新生儿无创呼吸机为例，就是一个细分的产品。至于其它新品，针对的也都是不同层面。我们努力在每个细分行业，都把产品做到第一，并且要赶超世界先进水平。”

总结“战”疫经验 助医院实现信息化连接

CMEF 2020以“创新科技 智领未来”作为主题，展会上的各类智慧化应用与解决方案也是层出不穷。尤其是当前全球疫情尚未完全平息，其给全球经济、社会、文化带来的影响仍在持续，我国的医疗器械企业“战”疫中不断总结经验，从危机中孕育出了新机。

在今年的新冠肺炎“战”疫，迈瑞始终与医护人员同行，不仅为一线科室提供了最重要的抗疫设备，还为武汉火神山医院检验科量身定制了一整套标准化实验室应急整体解决方案。而在CMEF 2020上推出瑞智联智能解决方案，也是经受了疫情的考验。

据迈瑞医疗生命信息与支持上游市场部IT产品市场总监陶青林介绍，该公司推出的瑞智联解决方案，就是由于疫情的原因才在今年决定推出的。他表示：“瑞智联是在设备和系统之间的中间件方案。这一方案的概念，是从去年开始提出的。随着客户需求的不断演化，我们进一步明确了该方案的定位。即以监护网络为核心的中间件，其他设备都可通过监控网络进行数据分享，并且通过数据网关和信息系统进行对接，更好地实现信息化。”

陶青林进一步介绍说：“在今年我国武汉发生疫情时，瑞智联帮了医护人员不少忙。比如通过这一方案，可实现在隔离病房，医护人员在病房外通过显示器，就可看到病房内所有设备的数据。同时，还可以将数据传输到四川等地的其他医院，让医生在会诊时远程看到病人的呼吸机、监护仪等数据。而且，对于很多不是专业的感染科或重症监护士的医生来说，并没有专业使用呼吸机的经验，通过远程数据传输为他们进行指导，来挽救更多病人。”

以“人”为本 用研发创新解决医患需要

医疗器械一向被认为是典型的高新技术产业，具有高新技术应用密集、学科交叉广泛、技术集成融合等显著特点，是带动和引领多学科技术发展的重要引擎。在所有业内人士看来，创新是企业发展的生命线，医疗器械的创新，不单是纯技术问题，其核心更是应以“人”为本，解决医生和患者的现实需要。

实现这一目标，保证研发创新的力度，无疑需要企业大量的资金投入。数据显示，迈瑞的研发投入在2020年上半年达到了10.04亿元，同比增长29.06%。在过去的三年，整体研发投入占年收入比例始终维持在10%左右。

“我们的4K内窥镜分辨率和色域比以前有大幅提升，无论是前期试用还是后期采购，都得到了华西医院、复旦大学妇产医院等医院的好评反馈。大家一致认为，这款产品能够和进口高端产品进行竞争。”迈瑞医疗国内硬镜产品市场部国内市场经理肖江玮表示。

“一般在临床上，入驻ICU的病人通常会用几十种药物。BeneFusion n系列输注泵对于如血管活性药和抗心律失常药等属于高危的药物，都用不同色彩进行了标识，同时以智能交互、智准报警、智联通达，多重确保患者输注安全。即使医护人员戴上手套，也可以灵敏触控，全面提升了医护人员的临床工作效率。”迈瑞医疗生命信息支持与外科产品营销经理黄婷在介绍新品输入泵的具体情况时说。

对此，成明和也总结说：“从目前来看，我们的三条大产品线发展空间还比较大，本身也有很多的细分的业务。未来，我们还是要专注传统三大领域，继续发挥长处进行延伸。今年，我们会不断通过技术创新，推出更好、更新的产品，同时进行规划增加市场覆盖率满足客户需求，让更多的人获益。”