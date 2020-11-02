多数高血压“检而未管”

受访专家：北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育系教授 钮文异

近年来，民众的健康意识逐步增强，定期体检已成为很多人的自觉需求。但体检后，大家并未积极做好健康管理。近期，一项针对全国1100多万人的高血压调查报告显示，体检人群对高血压问题多数“检而未管”，未来可能面临更大的心血管病潜在风险。

这项报告由北京大学公共卫生学院李立明等科研人员共同完成。研究指出，尽管体检人群高血压标化患病率为21.6%，比此前中国高血压调查结果低1.6%，但体检人群整体的高血压知晓率、治疗率和控制率均低于中国高血压调查数据。结果显示，体检人群的高血压知晓率为33.8%，治疗率为25%，控制率为9.7%；中国高血压调查的知晓率为51.6%，治疗率为45.8%，控制率为16.8%。调查还指出，有三类人群需重点注意高血压的防控管理：中青年人群高血压发现、治疗和控制不佳；65岁以上人群患病率较高，达64.8%；60岁以上女性患病率接近，甚至超过同龄男性，要加强高血压前期管理。此外，肥胖者高血压患病率是体重正常者的3~4倍，也是重点防控人群。

北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育系钮文异教授告诉《生命时报》记者，健康体检不等于健康管理，体检只是健康管理中信息采集的一部分，之后还要做健康风险评估，再针对每个人的具体情况进行健康风险干预。健康管理的本质是科学管理，高血压管理也是如此。如果血压长期控制不佳，会对心、脑、肾等重要器官造成损伤。动脉血管压力不断升高，心脏收缩射血需要克服更大阻力，时间长了会引起左心室肥厚。肥厚的心肌可影响心脏的收缩和舒张功能，出现心功能不全。血压越来越高，会造成血液流动过快，使血管壁受损，导致动脉粥样硬化的发生发展，在不同部位造成不同疾病，如发生在心血管会导致冠心病，发生在大脑可能诱发中风，发生在肾脏可能出现高血压性肾病、肾功能衰竭等。

钮文异表示，高血压管理包括很多方面，患者要做到每周至少测一次血压，如果血压出现波动，每天都要监测。想控制好血压，一定要遵医嘱服药，“宁舍一顿饭，不舍降压片”，不能随意换药或更改剂量。此外，患者要重点改善生活方式，饮食要少油少盐，少吃咸菜、酱豆腐、味精、榨菜、泡菜等，提倡吃以蔬果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主的地中海饮食。高血压患者要坚持每周运动3~5次，每次30分钟，快走、慢跑、骑车、游泳、太极拳、广场舞、跳绳、爬山等都是不错的选择。运动时，心率应控制在“170-年龄”以内，同时考虑自身心肺功能，量力而行，以身体微微出汗为宜。另外，高血压患者除了要戒烟，还提倡限量饮酒，最好不喝。心理健康调适也很重要，上班族要积极调整心态，可每天抽时间做深呼吸或冥想。

对于高血压的健康管理，钮文异编了一个顺口溜，希望大家能时刻提醒自己：高血压治愈难，无声杀手很危险。脑中风、冠心病，心力衰竭肾疾患。心大肾小与偏瘫，可致死亡可致残。发病因素有两点，一是遗传二后天。咱心里都有杆秤，自会掂量细盘算。与其生病活受罪，不如防患在未然。生活方式来改变，降压健心寿延年。（记者 李珍玉）