白大衣高血压也可能是病

白大衣高血压指患者在医生诊室测量血压时升高，在家中自测血压或24小时动态血压监测时正常。这可能是由于患者见到医生后精神紧张，导致心跳加快，外周血管收缩所致。不过，越来越多研究发现，白大衣高血压也可能是病理状态，需要干预。

陆军军医大学大坪医院王旭开教授等人发表在《高血压研究杂志》上的一项观察性研究显示，白大衣高血压与冠状动脉狭窄和心律失常密切相关。研究纳入844名受试者，他们未应用降压、降脂、抗血小板药物，根据诊室血压和动态血压监测结果，诊断为血压正常人群、白大衣高血压人群、隐匿性高血压患者和持续性高血压患者。研究人员评估了受试者的心律失常情况和冠脉狭窄程度，结果显示，556人存在冠状动脉狭窄。隐匿性高血压和持续性高血压患者中，冠状动脉狭窄发生率明显高于血压正常人群。而且，白大衣高血压人群的冠状动脉狭窄程度与隐匿性高血压和持续性高血压患者一样，明显高于血压正常者。在白大衣高血压人群和持续性高血压患者中，频繁房性早搏、房性心动过速、室性心律失常的发生率明显高于血压正常者。

研究人员由此建议，白大衣高血压不能被当作良性高血压来处理。（王海洋）