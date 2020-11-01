2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会在海南召开

人民网海南11月1日电 为推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，宣传改善医疗服务典型经验，10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。会上，与会嘉宾就改善医疗服务工作和智慧医院建设等话题进行了深入交流。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉在视频致辞中表示，作为第二轮进一步改善医疗服务行动计划的重要任务，建立预约诊疗制度、远程医疗制度，以“互联网+”为手段，建设智慧医院等工作，成为今年抗击新冠肺炎疫情期间老百姓看病就医的关键词。这些方式对防止院内交叉感染、减少看病扎堆等都起到了很好的作用，未来也将成为常态化的就医模式，改变和重塑着老百姓的看病就医习惯。

海南省卫生健康委员会党组成员、副主任李文秀介绍了当地的智慧医院建设经验。“要让老百姓治得好病，也要提升老百姓的感受度、获得感。”他强调，要利用新技术、新思路解决好老百姓看病最后一公里的问题。据李文秀介绍，海南省正积极布局建立5G基层医疗服务提升项目，对全省的村卫生所进行5G建设，使基层看病人群也能够享受到三级医院的诊疗水平。

海南省三亚市政府党组成员、副市长吴清江强调了智慧医疗在卫生健康事业高质量发展中的重要作用。他表示，随着国家新医改诊疗制度的出台以及互联网、大数据、人工智能等创新医疗应用的双轮驱动，地市医院的医疗机构正迎来数字化发展的新机遇。“智慧医院的初衷是为患者提供更便捷、优质的服务，所以在快速发展的过程中也要重视以患者为中心，为人民群众健康保驾护航。”吴清江说到。

国家卫健委规划发展与信息化司大数据办沈剑峰处长在会上分析了国内智慧医院建设的现状与面临的难题。“全国医院信息化应用发展进入了新阶段，也面临着新需求和新难题”。沈剑峰表示，随着医院信息系统数量快速增加，医院数据量越来越大，管理成本也越来越高，迫切需要统一数据标准、规范数据管理和强化数据分析，这样才能让医院信息化更好地服务于医院治理的目的。国家卫生健康委已经发布医院信息化功能指引、技术指引、建设标准、数据上报方案，构架完整的医院信息化标准规范提醒，未来”云大物移智链”等新兴信息技术将推动医院云化，极大推进智慧医院的发展。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王斐通过视频发言，对我国互联网医疗与智慧医院政策进行了解读。“今年改善医疗服务的重点工作，就是进一步完善预约诊疗建设，加强智慧医院建设。”王斐表示，推进智慧医院建设，提供智慧服务的目的是提升患者就医体验。要以智慧服务建设为抓手，提高线上服务的功能，比如智能导医分诊、移动支付、院内导航、报告查询服务、远程服务、药品配送等等，通过完善这些功能，让患者在就医过程中的体验更好。

在主题演讲环节，北京医院副院长杜元太，中国研究型医院协会常务理事、清华大学网络行为研究所所长杨斌，晋城市人民医院院长贾龙斌，浙大二院网络医学中心主任葛芳民，北京大学医学信息系主任雷健波，广东省人民医院信息统计中心副主任刘文生，海南省第三人民医院院长陈仲，海南省第三人民医院副院长田作春等来自全国各地医院、研究机构的专家学者，交流分享了各自的智慧医院建设经验，并就“智慧医疗助力疫情防控”“互联网医疗赋能基层”等话题，圆桌论坛环节进行了热烈讨论。

“海南省第三人民医院智慧医院”上线仪式

活动现场还举行了“海南省第三人民医院智慧医院”上线仪式。海南省第三人民医院智慧医院将医疗服务云端化，建立了服务患者端的智慧医院平台。届时患者只需下载相关APP即可享受预约挂号、在线问诊、智能缴费、药品配送、慢病管理等服务。

据了解，为推动改善医疗服务经验的交流推广，全国改善医疗服务区域宣讲会未来还将陆续走进其他地区，将改善医疗服务中的一些好经验、好做法得到更广泛推广。