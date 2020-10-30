青岛新增1例确诊病例 为接收新冠肺炎患者定点医院护士
人民网北京10月30日电（董童）青岛市卫生健康委在官网发布《2020年10月29日0至24时青岛市新型冠状病毒肺炎疫情情况》（以下简称“情况”）称，2020年10月29日0—24时，青岛市新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例，治愈出院确诊病例2例。
情况显示，新增确诊病例贾某某，女，34岁，系接收青岛市胸科医院新冠肺炎患者的定点收治医院——青岛市第三人民医院隔离封闭病区护士。该护士在10月18日之前，多次核酸检测均为阴性，10月18日进入隔离封闭病区工作，10月29日核酸检测结果阳性，结合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，专家组确诊为普通型病例，目前在定点医院接受隔离治疗。排查到密切接触者共71人，均为隔离封闭状态下人员，均已实施集中隔离医学观察。
情况还提出，2020年以来，青岛市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例79例，其中治愈出院72例，死亡1例，现有6例在定点医院接受隔离治疗；境外输入确诊病例38例，其中治愈出院37例，现有1例（阿联酋输入）在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者49例，其中治愈出院48例，现有1例（伊拉克输入）在定点医疗机构隔离观察。目前，青岛市纳入集中隔离医学观察的密切接触者共174人。
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