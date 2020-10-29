绿宝石医生榜单第二期正式上线

“100名医生上榜，聚焦在难度更高的修复类手术方面，包含70名正高/副高职称的高年资、行业经验丰富的优质医生人才”，10月28日，在2020新氧绿宝石榜单品鉴会上，新氧正式宣布了第二期绿宝石医生榜单上线。

“让医美回归医疗的最好方式，就是让好医生走到台前。而绿宝石医生榜单正是新氧让好医生走到台前的重要举措。”新氧科技董事长兼CEO金星在会上强调，新氧从成立之初就一直在践行“医生战略”，对于医生重视和尊重的初衷一直没有改变。

金星表示，为了让医生们的专业被更多人知道，新氧做了很多努力，如上线美丽日记、基于消费数据设置最受欢迎医生榜单并举办亚太医美盛典，希望通过消费数据筛选优质医生。但单靠消费端来筛选好医生是不够的的，他表示，“医美是一个特殊的行业，完全依赖消费端的评选还无法涵盖中国所有的优秀医美医生，这与机构的运营能力、品牌包装程度以及医生IP打造的能力都有一定关系”。

金星称，第二期绿宝石医生榜单新增了技术专家，包括中国医师协会美容与整形医师分会副会长宋建星，中华医学会医学美容学分会副主委、哈尔滨医科大学附属第一人民医院整形外科主任郝立君，以及武汉大学人民医院整形美容中心副主任、美国整形外科医师学会（ASPS）国际会员吴小蔚。

金星介绍，在黑医美导致事故频发的当下，消费者对修复类手术的需求较大新氧上线了公益救助项目，为黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者，提供免费医美修复救助。

据悉，活动现场，新氧还举办了榜单医生代表授证仪式，并颁发了证书。