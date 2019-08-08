医美医生成热门职业：新氧“百万医生”人均创富203万

8月7日，刚刚发布的《新氧2019医美行业白皮书》显示，2019年新氧“百万医生”（指在新氧平台GMV过百万的医生）数量达到423人，较2018年增长70%，他们平均每人每年在新氧平台创富203万元，其中创富500万以上“大咖”有16人。他们的平均年龄是40.24岁，硕士以上占比超80%，平均入驻新氧平台763天。

不同于其他医疗领域，医疗美容不依赖医保支付，具备很强的市场性和消费属性，相关从业医生则是政策放开后最先受益群体，整形医生正在成为一个日益壮大的新职业人群。

整形外科医生薛志强表示医美医生群体形象有三个关键词：“第一是技术，你首先要有技术，第二是审美情趣，因为它毕竟是一个跟艺术相关领域，是一个艺术创作过程，第三是敬业，一个整形外科医生如果不敬业的话，很难走得很远。”整形医生似乎都有同样的坚守。

“一生一事，仁心仁术”，这是朱晓波医生的座右铭。他表示“技术精进没有尽头，整形手术也不光是技艺的比拼，更是审美的碰撞，我们始终坚持做逼真，有灵性的手术。”朱晓波说，医美同样归属医疗行业，医疗的本质不能变，上学时立下的誓言更不能丢，在浮躁的环境下坚持原则底线。

整形医生与医美消费者之间是一个螺旋上升的过程，消费者的需求会推动医生技术的进步，而技术的进步又会带动消费者的需求。薛志强坦言，这也是整形医生与一般外科医生有所差异的地方。优秀的医生不仅要保持市场的敏感度，同时也要保持学术的敏感度，会以一个开放多元的学术态度去看待这个行业。对整形医生来说这点尤为重要。

伴随着医美医生对口碑和个人IP打造的重视，技术口碑达成传播正释放出几何级的效应。技术的进步和医美行业的发展下，消费者需求出现了明显变化，对技术和服务有着更高的要求，他们希望找到在自己需求方面有更多临床案例的医生，医生个人研究方向垂直化会是一个趋势。

整形医生IP逐渐被消费者认可，越来越多的优秀医生进入消费医疗领域，民营机构的专业技术水平不断被认同，加之民营机构医生营销能力强，医疗服务制度完善，促使民营医美医生对消费者的竞争力大大增强。

行业专家认为，医生创业潮一定会发生，不仅是整形外科领域。非基础医疗部分比如口腔科的美容、耳鼻喉科的耳蜗，也很适合推行社会办医。扶植民营资本办医，消费医疗市场化将会迎来彻底大爆发。

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