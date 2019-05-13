中国医师之家平台启动 为400万中国医生构建数字化服务平台

5月10日，中国医师协会与腾讯公司签署战略合作协议，共同建设“中国医师之家”平台。该平台将依托于腾讯在互联网和人工智能方面的领先技术，深耕教育培训、会员精准服务、医学科普等模块，为医生打造完善的数字化服务，助力我国医师队伍建设，为维护人民健康、实现“健康中国”提供有力支撑。

中国医师协会张雁灵会长在致辞中表示，目前我国有360万注册医生和100万乡村医生，但还存在布局不均衡，医生总量不足的问题，医生的培养质量有待提高，权力保障还不到位等等。将利用这一平台，更好地为医生提供优质的服务和管理，让医生享受现代化服务、便捷化服务，使医生有获得感、荣誉感；推进医生教育培训，使医生在知识爆炸、知识更新快速的时代，能够更好地提升能力和水平；为全国老百姓传播健康知识，推进医学科普，让准确的、有权威的、大家信任的科普在这样的平台上为老百姓服务。

腾讯集团高级执行副总裁汤道生表示：“双方合作为中国广大医生构建培训教育信息化管理、医生会员服务管理、医学科普宣传教育三大体系于一体的数字化平台，共同分享科技进步带来的创新和价值。”

中国医师协会秘书长李松林（左） 腾讯医疗副总裁张猛（右）代表双方签署战略合作协议

腾讯医疗副总裁张猛表示：“医疗是关乎国计民生的行业，医生是医疗健康服务的核心。希望通过互联网技术为中国医师协会搭建体系化、智能化教育培训平台，改善医生的学习与生活品质，成为其数字化伙伴，提升医生的获得感和幸福感。”

此外，该平台还将鼓励医生参与医学科普创作，利用互联网为公众提供健康科普知识的精准教育，普及健康生活方式，提高居民自我健康管理能力和健康素养。（王晓华）