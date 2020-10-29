“心健康公益行动”河源站暨河源市创建2020年第一批胸痛救治单元建设启动会

10月17日，“心健康公益行动”河源站暨河源市创建2020年第一批胸痛救治单元建设启动会在河源市人民医院多功能会议室举办。河源市卫健局医政科科长许金辉，河源市人民医院副院长何锦照，河源市人民医院医务科科长江震钦，中国胸痛中心现场核查专家、中国人民解放军南部战区总医院易绍东等领导、专家出席大会，会议由河源市人民医院医务科科长江震钦主持。

来自河源市六个县（市、区）共计14家医院的副院长、心内科主任、急诊科主任、数据填报员等150余位嘉宾共同见证了“心健康公益行动”河源站的启动仪式。

心健康公益行动河源站启动仪式

何锦照在大会致辞中表示，2020年河源市人民医院胸痛中心获得了省胸痛中心认证，目前已经做好迎接国家胸痛中心认证的准备。他希望参会人员能以这次“心健康公益行动”会议为纽带，以学术交流为桥梁，共同探讨新形势下胸痛救治单元建设的发展策略和行动计划，扎实做好胸痛中心建设工作。要团结协作，发挥河源市人民医院胸痛中心各网络协议医院与河源市胸痛中心联盟作用，共同推动基层医院胸痛中心的建设，推动胸痛中心的发展，让群众获益。

许金辉在致辞中代表河源市卫健局对大会的召开表示祝贺，他指出，心血管疾病是危害群众健康的重大的公共卫生疾病，河源市各级医院要抓好院前急救、院中救治、院后康复管理体系的建设。河源市人民医院作为河源市胸痛中心主委单位，希望医院加强医院心内科专家的技能培训，指导新诊疗、新技术的合理运用，以胸痛中心建设为抓手，加快实现急危重症患者救治的网络化建设，规范化的统一操作，实现集约化管理，使基层医院心血管疾病诊断治疗水平得以快速提升，让广大的基层患者获得优质的医疗服务，提升群众对卫生健康工作的满意度。普及和提高心血管疾病诊疗水平，让分级诊疗制度落地生根，促进河源市医疗卫生的发展，为健康河源建设做出应有贡献。

会议现场，何锦照和赖春梅为河源市人民医院心血管内科主任蒋爱忠，河源市人民医院心血管内科二区（CCU病区）主任乐建华颁发河源市“心健康公益行动”项目的执行主席聘书。蒋爱忠作为河源市“心健康公益行动”项目的执行主席和何锦照、赖春梅为紫金县人民医院温志平等13位来自河源市各县区医院的心血管医生授予了“心健康公益大使”聘书。

颁发心健康执行主席聘书

颁发心健康公益大使聘书

随后，来自省内的多位心血管病专家在会议中进行授课，南部战区总医院易绍东、河源市人民医院心血管内科二区主任乐建华、河源市人民医院心血管内科三区主任廖成标、河源市人民医院心血管内科医师刘恒、紫金县人民医院心血管内科主任温志平分别就《中国胸痛救治单元建设的意义和目的》、《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南要点解读》、《冠脉内靶向溶栓对急性STEMI患者血运重建价值的改善》、《冠脉溶栓病例分享 》、《静脉溶栓病例分享 》等内容进行学术交流并分享宝贵的临床经验。

河源市医学会心血管病分会全体成员合影

最后，他们共同希望借助“心健康公益行动”这个大型公益平台将“公益之薪火传达基层惠及亿万基层患者”，将心血管救治工作更好的落地执行到河源市各区县，增强患者及时就诊意识以提升基层救治能力。