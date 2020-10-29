康养服务人员缺口有望得到填补

近日，人力资源和社会保障部、民政部、财政部、商务部、全国妇联联合印发《关于实施康养职业技能培训计划的通知》，提出将在2020年至2022年间，培养培训各类康养服务人员500万人次以上，其中养老护理员200万人次以上，充分利用现有各类职业技能培训和公共实训基地，在全国建成10个以上国家级（康养）高技能人才培训基地。

据了解，康养服务涵盖健康照护、养老护理、家政服务、婴幼儿照护等领域。随着我国半能半失能老人超过4000万人，养老照护、康复护理等人才需求较大；全面二孩政策实施以来，每年至少需要职业育婴员、保育员近1000万人次；新型城镇化、人口老龄化等多重因素影响，康养服务从业人员出现供不应求的现象。

《通知》提出，康养职业技能培训计划将建立以地方政府为工作主体，有关部门协调支持，适应康养服务市场需求和人员就业需要的职业技能培训制度，全面推行康养服务人员就业上岗前培训、岗位技能提升培训、转岗转业培训和创业培训；加强失能失智人员照护、老年人照护、康复护理服务等方面的岗位技能培训；鼓励和支持有关职业院校开设健康管理、康复保健、老年保健与管理、护理、家政服务与管理、公共营养保健等相关专业。

《通知》要求，各地要将康养职业技能培训计划作为重要民生工程，纳入各地职业技能提升行动；将健康照护师、养老护理员、家政服务员、育婴员、保育员等作为急需紧缺职业（工种），按规定落实好职业技能培训补贴、创业培训补贴以及职业技能鉴定补贴政策。（记者王倩）