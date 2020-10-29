高价≠高营养，别迷信网红食物

近年来，藜麦、牛油果和鹰嘴豆，这3种食物因被贴上“超级食物”的标签，迅速走红网络，有不少博主和大V都在安利，说它们营养价值高，吃了有助于减肥、增肌，特别适合健身人士。于是，这3种网红食物的售价逐年看涨，远高于同类产品。

那么，上述备受健身人士追捧的网红食物，真比普通食物更有营养吗？能起到减脂、增肌的效果吗？对此，科技日报记者采访了相关专家。

不适合长期大量吃，非主流减肥增肌食物

对于藜麦、牛油果和鹰嘴豆是否真适合健身人士，从业14年的资深健身教练潘甫在接受科技日报记者采访时表示，健身人士的饮食搭配取决于他们的健身目标，通常包括减肥、增肌。

潘甫表示，减肥人群日常饮食的总要求是低热量，只有当摄入热量少于支出热量，形成热量赤字，才能达到减肥的目的。增肌训练的饮食原则是高碳水、高蛋白和多营养素。

“按照这两类人群的健身目标，藜麦是一种非常适合减肥的主食，其膳食纤维、蛋白质和微量元素含量都比较高，可与燕麦、全麦面包等减肥主食媲美，对于有增肌需求的人士也是不错的选择。鹰嘴豆是适合减肥的一类豆制品，同时有利于补充蛋白质。而牛油果对减肥的作用不大，建议一周食用1个到2个。”潘甫认为，没有必要将藜麦、牛油果和鹰嘴豆神化，长期大量吃它们反而不利于健康。食物要搭配着吃才好，一种食物营养素再高，也不建议长期大量摄入，饮食种类应尽量丰富多样，最好经常变换摄入的食物。

“目前，这3种食物在健身界不算主流的减肥食物或增肌食物。”潘甫介绍道，健身食物的营养素主要有碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、维生素，主食类推荐燕麦片、全麦面包及其他粗粮；优质蛋白质来源于牛肉、鸡肉和深海鱼类；膳食纤维和维生素推荐新鲜蔬菜，此外还可以补充一些大豆及其制品。

与同类食物相比，营养价值难分伯仲

与同类其他普通食物相比，这些网红食物的营养价值真的特别高吗？

“藜麦、牛油果和鹰嘴豆，这3种食物都是我国不常见的食物，属于新资源食品，因其价格偏高，又属于高档食材。”重庆医科大学教授张勇对科技日报记者说。

张勇表示，对食物营养价值的评判，通常将其与类似的食物比较或者和被替代食物比较。

“可以和藜麦作比较的对象是谷物和豆类，藜麦的营养价值处在二者之间，并不及豆类。牛油果属于水果类食物，相比普通水果，它含有更多的油脂、更少的糖。鹰嘴豆属于豆类，它的营养成分与普通豆类差别不大。”张勇提示道，以上3种食物与其同类食物相比，营养价值难分仲伯，没有必要分出哪个营养价值更高、哪个营养价值更低，它们都可以作为健康膳食的一部分。

此外，还有很多家长把藜麦、牛油果、鹰嘴豆作为婴幼儿辅食的原材料，真的适合吗？哪些人群不适合吃这3种食物呢？

张勇表示，对于大部分人来说，吃以上3种食物都没有问题，适量给儿童当作辅食也是可以的。“藜麦和鹰嘴豆可以部分替代传统主食，改善主食的结构单一问题，有益于健康。牛油果因为含油脂比较多，多吃容易引发能量过剩，不太适合需要控制体重的人群。”他说。

（本报记者 唐 芳）