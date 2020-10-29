长“口疮”的“锅” 不能都让“上火”背

口腔溃疡，俗称“口疮”， 又称复发性阿弗他溃疡，复发性口疮，是一种常见的发生于口腔黏膜的溃疡性损伤病症，多见于唇内侧、舌头、舌腹、颊黏膜、前庭沟、软腭等部位，外观为单个或者多个大小不一的圆形或椭圆形溃疡，表面覆盖灰白或黄色假膜，中央凹陷，边界清楚，周围黏膜红而微肿。目前在我国发病率较高，易发年龄为10-30岁，女性患病率高于男性。

口腔溃疡就是单纯的“上火”吗？绝不是！在我与口腔溃疡的多年战斗经验中，不断分析战败原因，总结出了以下几个容易让你长口疮的“罪魁祸首”。

口腔黏膜局部受外力刺激 如吃饭时不小心咬到口腔黏膜，刷牙时牙刷划伤，牙齿的残根残冠、牙齿的锐利边缘、佩戴矫正牙齿牙套等长期慢性磨损局部黏膜，或者有长期咬腮、咬颊、咬唇等自伤性不良习惯。

自身内分泌原因 女性朋友们要注意啦！在女性经期的时候，体内的内分泌产生变化，这个时候也是很容易出现口腔溃疡的情况。临床研究发现，月经期出现口腔溃疡主要是由于体内黄体酮水平增高而雌激素（孕酮等）的水平降低所致。

消化系统疾病及功能紊乱 如果您平时有消化系统疾病，应考虑是否与其有关呢？患有一些消化系统问题的人是很容易出现口腔溃疡情况的，因为这种主要是通过免疫的情况来导致溃疡的产生，很多的口腔溃疡的人都会有腹胀、便秘等一些消化系统的问题。

精神因素 繁忙的工作，紧张的学习生活，情绪紧张、波动大，睡眠状况不佳的情况下也是会诱发口腔溃疡的。

遗传因素 如父母双方均患有复发性口腔溃疡时，其子女约有80%-90%患病，若双亲之一患此病时，其子女约有50%-60%患病。

微量元素的缺乏 如缺乏微量元素锌、铁，缺乏叶酸、维生素B12以及营养不良等，可降低免疫功能，增加口腔溃疡发病的可能性。

那么，如果不幸患了口腔溃疡该怎么办？

轻型的口腔溃疡（溃疡数目小于10个，溃疡直径5-10毫米）：主要以局部用药为主。主要是局部消炎、缓解口腔疼痛、促进溃疡愈合，另外要调节生活习惯，保证充足睡眠。饮食上应注意多摄入蔬菜和水果，适当补充水分，保持大便的通畅以及口腔的湿润。加强体育锻炼，提高自身免疫力。

重型的口腔溃疡（溃疡数目一至数个，溃疡直径大于10毫米）或长期反复发作的口腔溃疡：需要局部治疗联合全身治疗。全身治疗主要是使用免疫制剂，增强细胞免疫功能，补充维生素类药物。

文/张美茹 （北京宣武医院）