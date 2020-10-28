国家卫健委：26万名医师多机构执业 有效缓解基层医疗机构和社会办医人才短缺

人民网北京10月28日电 （记者崔元苑）28日，国务院新闻办公室就“十三五”卫生健康改革发展有关情况举行发布会，针对“十三五”时期改善基层卫生健康人才缺乏的状况，国家卫生健康委员会副主任于学军指出，目前，全国有26万名医师多个机构执业，有效缓解了基层医疗机构和社会办医人才短缺的问题。全科医生已转岗培训18万人，每万人全科医师从1.38人增加到今年的2.61人。

“人才是健康中国建设的基础，也是强基层的重要保障。”于学军介绍说，“十三五”期间，国家卫生健康委采取多种有力措施加强基层人才队伍建设，主要是以下几个方面的工作：

一是通过建立院校的教育、毕业后的教育和继续教育的医学教育体系，为基层输送人才。建立全国统一住院医师规范化培训制度，培养同质化的合格临床医生，为中西部乡镇卫生院培养了一大批本科定向生。制定城乡卫生机构对口支援、鼓励毕业生基层就业、城市医师晋升前下基层服务、万名医师支援农村卫生工程等一系列措施，引导人才合理流动。近年来，基层卫生技术人员中高级职称的比例持续增加，结构进一步优化。

二是通过推进注册医师多点执业，让人才为基层服务。在这期间，修订公布了《医师执业注册管理办法》，建立医师区域注册制度，执业地点修改为“省级或者县级行政区划”，医师“一次注册、区域有效”，可以在多个机构执业。除了主要的执业机构需要注册外，医师在其他机构执业，备案即可。目前全国有26万名医师多机构执业，有效缓解了基层医疗机构和社会办医人才短缺的问题。

三是通过加强全国医生队伍建设为基层培养人才。国家卫健委印发了指导意见，推进全国医生培养与使用激励机制协同改革，组织研究制定全科医生转岗培训大纲，制定优惠政策，支持培训对象参与全科医生转岗培训。来自贫困地区、民族地区、革命老区的培训对象，在同等条件下优先招收，保障培训对象培训期间待遇。培训考试合格后可以增加全科医学专业执业范围，目前全科医生已转岗培训18万人，每万人全科医师从1.38人增加到今年的2.61人。

四是通过培训专项提升基层人才的能力。从2018年开始，实施基层能力提升培训项目，对乡镇卫生院和社区卫生服务中心医师、护士、管理人员、乡村医生等开展实用技能培训。截至2020年，中央财政累计投入10.2亿元，累计培训基层卫生人员超过50万人。

于学军指出：“当前，我国优质医疗资源总量是不足，城乡、区域间的医疗资源分布不均衡的状况仍然存在，特别是人才短缺的情况仍然还是短板，下一步在这方面还要继续努力工作，使人才能够更多、更好地为人民群众健康服务。”