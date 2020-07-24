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我国医疗机构执业登记、医师和护士执业注册将推行电子证照

王秉阳

2020年07月24日08:43 来源：新华网

新华社北京7月22日电（记者王秉阳）国家卫健委22日在官网公布了《关于推行医疗机构、医师、护士电子证照工作的通知》，将在全国范围内推行医疗机构、医师、护士电子证照，进一步推进医疗资源科学配置，提高卫生健康管理效率。

通知提到，电子证照生成工作将于2020年8月1日正式启动。符合生成条件的，于2020年12月31日前制发电子证照。需要补充完善生成信息的，医疗机构、医师、护士可依照权限通过机构端、个人端进行信息维护，符合生成条件后予以制发电子证照。

电子证照是指由计算机等电子设备形成、传输和存储的，包含医疗机构执业登记、医师和护士执业注册等信息的证照数据文件。电子证照与现行证照并行使用，具有同等效力。

通知提到，电子证照是现有电子化注册系统功能的完善、升级和拓展，其签发、生成、修改等工作，应当与医疗机构、医师、护士电子化注册管理相衔接。医疗机构可在电子化注册的机构端，医师、护士可在电子化注册个人端申领电子证照。医师、护士所在执业机构负责本机构医师、护士执业信息的核查确认，医师、护士应当依据规定履行本人电子证照申领、执业信息维护等责任。

(责编：李轶群、崔元苑)


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