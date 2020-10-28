秋天孩子拉肚子，当心轮状病毒作妖

在我国5岁以下腹泻儿童中，住院病例约40%是由轮状病毒导致，门诊病例中30%由轮状病毒导致。中国疾控中心病毒预防控制所研究员李丹地近日提醒说，孩子在秋天拉肚子并非肚子着凉这么简单，轮状病毒感染才是引发腹泻真正原因，并且它是婴幼儿重症腹泻的最重要病原。据世界卫生组织估计，2013年全球5岁以下儿童中有近22万人死于轮状病毒感染。

北京医院消化科副主任医师张竹也提醒，轮状病毒是秋天特别活跃的一种病毒，而且它每年都在反复发作，一般从8月开始一直到12月，其北方最活跃时期是10月和11月。轮状病毒腹泻具有高度传染性，不仅通过消化道传染，也可以通过呼吸道传染。所以轮状病毒感染患儿往往会有呼吸道症状，比如发热、咳嗽之类，同时伴有特别剧烈的水样泻，这个水样泻大便可能会像蛋花汤一样，但是没有异常恶臭，这就是典型的轮状病毒感染。与轮状病毒伴行的可能还有一些食物中毒，包括大肠杆菌，这都是孩子秋天特别容易感染的疾病。

孩子如果突然出现腹疼急症，家长应做哪些紧急处理？张竹说，以轮状病毒为例，大多数病毒性肠炎可以自愈，大概一个星期到两个星期内可以有一个慢慢恢复过程。但在过程中孩子会丢失一些水分和盐分，家长的科学处理特别重要。

首先不要乱吃抗生素。比如喹诺酮类抗生素会影响孩子软骨发育，16岁以下孩子都不推荐吃，因为家长乱用药可能会给孩子带来更严重问题。

口服补液盐较实用。推荐有宝宝的家庭可以备一些口服补液盐，可合理补充孩子体内液体的丢失，并且补充一定的钾、钠、氯等电解质。如果家里没有补液盐怎么办？可以用超市买的橙汁加热灭菌后兑一点食盐。因为橙汁含有大量氯化钾，再加一点氯化钠，钾、钠、氯等丢失的电解质都有了；橙汁里含高糖，对腹泻孩子来说是很好的热量补充。

北京儿童医院感染内科副主任刘翠英提醒，轮状病毒首次感染症状最为严重，家长不要认为轮状病毒感染就是普通的拉肚子，一旦发现孩子有典型的拉蛋花样稀便，或孩子哭泣时没有眼泪、基本不排尿、皮肤比较干燥等不同程度的脱水症状，或出现高热不退，大便里带大量黏液或鲜血，急剧腹痛，孩子精神萎靡不振或喂不进去水、食物等，一定要及时到医院就诊。（禹建）