外交部提醒中国公民尽量避免跨境旅行

新华社北京10月26日电 外交部领事司26日通过“领事直通车”微信公众号发布消息，提醒中国公民尽量避免跨境旅行。

消息说，近期，全球新冠肺炎疫情反弹明显，多国宣布进入“第二波”疫情并收紧防疫措施，中国公民海外出行面临更大健康和安全风险。

外交部郑重提醒，中国公民要密切关注外交部和驻外使领馆发布的安全提醒和海外疫情信息，充分评估当前国际旅行可能带来的交叉感染、滞留国外、隔离期长等严重风险，坚持“非必要，不旅行”原则，在国内的尽量避免出国旅行，在国外的尽量避免长途跨境旅行，并做好疫情防控。

确需出国的留学、经商、务工等人员，妥善安排个人行程，关爱自身健康安全，行前务必详细了解目的国入境、中转、疫情防控等政策，充分掌握疫情防控与健康知识，并提前做好相应充分准备。海外中国公民如遇紧急情况，可联系中国驻当地使领馆寻求领事保护与协助。

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308；+86-10-59913991。