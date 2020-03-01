部分国家的疫情扩散 外交部：积极开展领事保护和服务工作

人民网北京3月1日电 （许心怡）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，外交部领事司司长崔爱民表示，当前，部分国家的疫情扩散，在目前已经确诊病例较多的韩国、日本、意大利和伊朗等国，有不少的华侨和留学生等人员，中国政府高度关注他们在当地的健康安全，积极敦促驻在国政府采取切实措施，重视解决他们在健康安全方面的问题。外交部和有关的驻外使领馆密切关注这些国家的疫情发展情况和我国在当地人员的情况，积极开展领事保护和服务工作。

崔爱民指出，目前，疫情比较严重的国家还没有完全断绝与外界的公共交通，所以我国在当地的人员可以选择以直航或者是中转绕道的方式回国。“希望在当地的中国公民能够积极配合驻在国疫情防控措施，加强自身的防护。如果遇到紧急情况，及时向当地政府有关部门求助，并与中国驻当地使领馆联系。”崔爱民强调，如果疫情进一步发展，我国在当地人员的健康安全受到严重威胁，外交部将采取必要措施，积极协助和安排他们回国。从疫情严重的国家或者地区回国的人员，入境后应该遵守和配合当地有关疫情防控方面的措施。