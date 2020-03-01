外交部：驻外使领馆领事服务工作正常开展 24小时热线电话高效运转

人民网北京3月1日电 （许晓华）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，外交部领事司司长崔爱民表示，疫情发生以来，外交部和中国驻外使领馆认真细致扎实的做好每一项具体工作，驻外使领馆的领事服务工作一直在正常开展。

在服务海外中国公民疫情有关的工作方面，做了哪些事情？崔爱民介绍，一是敦促有关国家政府切实重视解决好中国公民在当地健康和安全方面的问题，为有需要的人员及时提供救助。二是对因疫情滞留当地人员的签证或者居留手续，敦促有关国家政府部门提供必要便利和协助。三是积极联系有关航空公司，为滞留中国公民办理改票、改道等手续，安排回国。四是协调国内有关航空公司，先后派出10架次的航班前往多个国家，接回了1314名中国公民。同时，还积极协助特区政府，从日本接回了钻石公主号上的近200名港澳特区居民。

崔爱民说，对于已经在当地确诊患病的中国公民，驻外使领馆及时探视，密切跟进有关治疗情况，要求外方全力加以施救。此外，外交部“12308”24小时热线服务电话一直保持着高效运转，在疫情较严重时期，日均人工接听各类求助电话达1000通以上，及时为海外同胞提供热情和周到的咨询服务。