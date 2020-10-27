多数牙齿问题通过自我口腔保健都可预防

几天前，小童牙齿不舒服，到医院就诊。检查结果让医生大吃一惊，20多岁的她几乎没有一颗完整健康的牙齿，全口牙基本都严重龋坏。医生细问得知，小童特别喜欢喝碳酸饮料，且不重视口腔清洁。最后，小童拔除了没有保留价值的残根、残冠，剩余牙齿都做了龋病充填治疗或根管治疗，后续又通过烤瓷牙的方式对缺失牙齿进行了修复治疗。

早在2001年，世界卫生组织就正式提出“8020”计划，即民众到了80岁仍然要保有20颗完好的牙齿。近年来，越来越多的年轻人出现各类牙齿问题，影响了吃饭睡觉才引起重视，最后不得不花大价钱治疗。网友们调侃“今天对你的牙爱答不理，明天就让你高攀不起”“是不是我的二十岁，注定要为修牙补牙流眼泪”“年纪轻轻就要‘吃软饭’”……事实上，很多牙齿问题是由于长期不良的卫生习惯导致，通过自我口腔保健是可以预防的。

健康牙齿的标准：牙列完整、牙齿整齐洁白、牙周健康

在浙江大学医学院附属第二医院综合牙科主任章燕珍看来，健康的牙齿有以下几个标准，即牙列完整、牙齿整齐洁白、牙周健康。

“龋病和牙周病是导致牙齿缺失的最主要原因。如果牙齿有缺失，要尽快通过烤瓷冠或全瓷冠、活动义齿、种植牙等手段进行修复治疗，否则会导致邻牙倾斜、对颌牙伸长、缺牙区的牙槽骨吸收。”章燕珍介绍，龋病和牙周炎是年轻患者中最常见的牙齿问题。龋病继续发展会引起牙髓和根尖的炎症，导致牙髓炎、根尖周炎等问题，需要进行根管治疗，甚至只能拔除患牙。牙周炎的症状一般表现为牙龈红肿发炎、刷牙出血、牙龈退缩，严重的牙周炎还会导致牙槽骨吸收、牙齿松动移位、牙齿脱落。

另外，牙列不齐会影响牙齿清洁，容易引发龋齿、牙周炎；还会影响牙齿的咬合及咀嚼功能，可能引起颞下颌关节疾病；当然，牙列不齐还会影响美观。章燕珍表示：“我们可以通过正畸治疗或贴面、全瓷冠等修复手段来治疗牙列不齐。”

“牙周健康首先要保证牙龈健康。”章燕珍表示，健康的牙龈应是牙龈无变色、无肿胀、无出血、无异味、无溢脓。要预防牙周病，首先要注意口腔卫生的维护，包括正确的刷牙方式，使用牙线、牙缝刷等。另外，要定期去口腔科进行牙周治疗，建议每半年到一年做一次牙齿洁治。

小菌斑、小缺损可能导致整颗牙坏掉

你是否注意过牙齿上的小黑点、黑线或者牙上有一道横沟？

牙齿上的小黑点、黑线可能是色素沉着，也有可能牙齿已经发生了龋坏。这些小黑点、小黑线常见于后牙的点隙沟裂。这些点隙沟裂由于相对难清洁，更容易发生食物残渣的堆积，久而久之，就会发生色素沉着，再接着就会发展为龋病。

说到这里，就不得不提到牙菌斑的概念。牙菌斑是牙面菌斑的总称，依其所在部位可分为龈上菌斑和龈下菌斑。不管是龋病还是牙周病，牙菌斑的形成都是致病的第一步。

牙菌斑的形成是一个复杂的动态过程。唾液中的糖蛋白黏附在牙面上形成一层获得性膜，一些先锋菌如口腔链球菌、轻链球菌、血链球菌等借其表面的粘结素与获得性膜中的受体相互作用，黏附在牙面上，继而其他不同种属的细菌与其发生共聚集。约5-7天，菌斑成熟，细菌数量、种类趋于稳定。牙菌斑矿化就会形成牙结石。龈上牙石的矿化成分来源于唾液；龈下牙石主要来源于龈沟液。矿化物逐渐沉积在菌斑基质中，而后基质完全钙化，细菌也逐渐钙化。钙化物先呈小灶状，逐渐增大，互相融合成大块牙石。

章燕珍在门诊中遇到过一名正在读高中的男同学，口腔卫生习惯非常差，牙齿上覆盖了大面积的牙结石，已经引起了牙齿移位。章燕珍先对他进行了牙周基础治疗，包括口腔卫生宣教、龈上洁治、龈下刮治等一系列治疗步骤。等牙周炎基本控制之后，再结合正畸的手段，治疗牙周炎引起的牙齿移位。

“长时间不去除菌斑和牙石，牙龈在这些因素刺激下，容易发生牙龈炎，出现牙龈红肿，刷牙时容易出血；牙龈炎继续发展，侵及深层的牙周组织，就会发展为牙周炎，出现牙槽骨吸收，甚至出现牙齿松动、移位和脱落。”章燕珍说。

章燕珍介绍，常有患者过来问诊，牙齿挨着牙龈的地方也就是牙颈部有条沟纹或者是缺掉了一块，一般发生在牙齿的唇颊面。“这在临床上叫牙齿楔状缺损。除了牙齿结构，牙齿排列等内因，错误的刷牙方法是导致楔状缺损的最主要原因，包括牙刷刷毛过硬、用力横刷等，牙齿经过长时间的不当磨损就会形成类似于楔子形状的缺损。”章燕珍说，如果不及时干预治疗，则会出现牙齿敏感、牙髓炎等症状，还容易导致牙龈萎缩，甚至出现牙齿的横折。

养成良好的行为习惯保持口腔健康

章燕珍指出，保持口腔健康首先要养成早晚刷牙、饭后漱口的习惯。“用正确的方法刷牙，比如巴氏刷牙法，刷牙时间至少3分钟，选择小头软毛牙刷，提倡使用含氟牙膏，刷牙的同时可以配合使用牙线或牙缝刷来清洁牙间隙。”

对于大热的口腔清洁护理类产品，章燕珍表示，漱口水的主要功效是清洁口腔，清新口气，有些漱口液中含有药物成分，可以抑制菌斑生长；电动牙刷以高频率震动刷头，可以通过机械摩擦去除牙齿表面的菌斑，刷牙效率较高；牙线可以清除牙刷刷不到的牙间隙，用于牙齿邻面的清洁；冲牙器又称水牙线，作用类似牙线，用于清洁齿缝、牙龈下的食物残渣。“它们有保持口腔卫生的功效，但自我口腔保健方法只能清除牙菌斑，而不能去除牙石。当牙结石形成时，就要定期到医院由口腔医生进行洁牙，建议半年到一年洗一次牙”。

国家卫生健康委疾病预防控制局发布的《口腔健康核心信息及知识要点》指出，口腔疾病与许多慢性病存在共同危险因素。例如，过量摄入高糖、高脂肪、高盐、低纤维的食物，不仅与冠心病、脑卒中、糖尿病、癌症、肥胖有关，也和龋病、牙周病等口腔疾病密切相关。建立健康的膳食模式，可以同时预防全身疾病和口腔疾病。

对于饮食方面，章燕珍表示，“如果经常摄入过多的含糖甜食或饮用过多的碳酸饮料而不能及时清洁口腔，就会导致牙齿脱矿，引发龋病或牙齿敏感。要合理控制每天摄取甜食的次数，少喝碳酸饮料，做到进食后漱口，睡前刷牙后不进食。”

另外，章燕珍提醒应定期进行口腔健康检查。“龋病、牙周病等口腔疾病常常是缓慢发生的。早期多无明显症状，等到出现疼痛等不适症状时可能已经到了疾病的中晚期，治疗起来更为复杂，患者也会遭受更大的痛苦。因此，定期进行口腔健康检查，不但能及时发现、治疗口腔疾病，还有助于医生根据情况采取措施预防和控制口腔疾病的发展。”章燕珍说。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报